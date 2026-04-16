公狼由韓大田動物園逃走8日 無人機無電致圍捕失敗

南韓「O-World 主題樂園」1匹2歲公狼「Neukgu」（늑구）在4月8日由動物園逃走，搜救隊一直追尋牠的蹤跡，然而派出無人機、麻醉槍都追不上。為避免「Neukgu」跑上高速公路，有關單位只能等入夜再嘗試救援。 綜合《韓聯社》、《News1》報道，4月8日早上9時30分許，大田廣域市的動物園O-World 主題樂園的公狼「Neukgu」，趁工作人員不注意時悄悄挖開鐵絲網下的泥土，再翻越圍牆往園區後山逃走。大批人員趕到現場搜尋「Neukgu」，但牠動作靈活，搜救隊一直未能捕獲。

報道指出，4月9日凌晨1時30分許，搜救隊伍透過高解析度熱顯像無人機，發現「Neukgu」在大田市中區的野山徘徊，怎料無人機沒電，更換電池時讓「Neukgu」逃脫，有關單位直到4月14日都未能掌握這匹公狼的準確行蹤。

軍方出動6架無人機 搜救隊陸續派出大量人力嘗試圍捕，以及使用狼群嚎叫聲的錄音吸引「Neukgu」等手段，但專家認為太多人反而會讓「Neukgu」受驚嚇，而且狼嚎的聲音擾人，令搜救計劃一變再變。4月14日凌晨12時6分，「Neukgu」被發現在南部循環高速公路的九完洞一帶，雙方對峙到清晨5時51分許，搜救隊朝「Neukgu」發射一發麻醉槍但未命中，隨著「Neukgu」跑過4米高的擋土牆，搜救隊再度失去「Neukgu」的蹤影，軍方派出6架無人機也未果。 此外，相關單位原先預估「Neukgu」沒有獵捕能力，逃脫之後會因為沒吃東西而體力不支，但當「Neukgu」出現時，卻非常有活力，研判可能是日前下雨保存足夠飲用水，「Neukgu」或靠野外動物屍體維生。搜救單位只好再度改變策略，為避免「Neukgu」跑上高速公路影響交通，轉由消防隊帶上誘捕網與麻醉槍，以「不刺激、不追趕」的方式在安靜的夜晚環境中繼續救援行動。