4船通過霍爾木茲海峽 美伊或本周再談判

美國封鎖霍爾木茲海峽不准船隻駛進或離開伊朗港口，令局勢再度緊張，但談判大門並未關上。美伊官員均放風指，雙方代表團或再重返巴基斯坦，有指最快在本周四舉行新一輪談判，也可能在周五至周日。美軍周一展開封鎖霍爾木茲海峽行動後，據報最少4艘船隻通過海峽，而且疑與伊朗有關，美軍並未有攔截；其中一艘被指是與伊朗有貿易往來、受美方制裁的中國運油輪「富星號」(Rich Starry)。

美伊上周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡談判，未能達成和平協議，而雙方的停火協議於4月21日屆滿。路透社昨稱參與談判的美伊人士透露，兩國代表最快在本周末返回談判桌。伊朗消息稱，還未肯定第二輪談判的時間，可能在周五至周日舉行。美聯社引述巴基斯坦官員稱，首輪談判屬持續外交斡旋一部分，而非一次便結束的談判。兩名美國官員則說，正商討新一輪談判安排，時間、地點和代表團人選還未決定，但有可能在周四舉行。特朗普周一在霍爾木茲海峽封鎖令生效後，聲稱美伊周一有接觸，對方想達成協議。他補充稱，不會批准任何容許伊朗擁有核武的協議。