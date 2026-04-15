4船通過霍爾木茲海峽 美伊或本周再談判

美國封鎖霍爾木茲海峽不准船隻駛進或離開伊朗港口，令局勢再度緊張，但談判大門並未關上。美伊官員均放風指，雙方代表團或再重返巴基斯坦，有指最快在本周四舉行新一輪談判，也可能在周五至周日。美軍周一展開封鎖霍爾木茲海峽行動後，據報最少4艘船隻通過海峽，而且疑與伊朗有關，美軍並未有攔截；其中一艘被指是與伊朗有貿易往來、受美方制裁的中國運油輪「富星號」(Rich Starry)。
美伊上周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡談判，未能達成和平協議，而雙方的停火協議於4月21日屆滿。路透社昨稱參與談判的美伊人士透露，兩國代表最快在本周末返回談判桌。伊朗消息稱，還未肯定第二輪談判的時間，可能在周五至周日舉行。美聯社引述巴基斯坦官員稱，首輪談判屬持續外交斡旋一部分，而非一次便結束的談判。兩名美國官員則說，正商討新一輪談判安排，時間、地點和代表團人選還未決定，但有可能在周四舉行。特朗普周一在霍爾木茲海峽封鎖令生效後，聲稱美伊周一有接觸，對方想達成協議。他補充稱，不會批准任何容許伊朗擁有核武的協議。
中國運油輪「突破封鎖」
美軍封鎖霍爾木茲海峽在周一生效後，並未見強力執行。被美媒形容突破特朗普封鎖的「富星號」據悉周一曾駛近該海峽，但其後折返，周二終成功通過進入阿曼灣。有指其從阿聯酋哈姆里亞港開出，惟未知該船之前是否停泊在伊朗港口。據報該船載有約25萬桶甲醇，報稱前往中國。另一艘油輪「穆爾利基山號」(Murlikishan)周二亦駛進霍爾木茲海峽，料周四前駛達伊拉克裝載燃油。報道稱，該油輪曾運送俄羅斯及伊朗石油。另一艘突破封鎖油輪「和平灣號」(Peace Gulf)懸掛巴拿馬旗，目的地是阿聯酋的哈姆里亞港。該船被指過去經常把伊朗出產的石腦油運往中東地區其他非伊朗港口，再轉往亞洲。報道指，上述3艘油輪目的地均非伊朗港口，因此未被納入美方封鎖措施內。