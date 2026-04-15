伊朗局勢｜美軍：封鎖伊朗港口首24小時無船突破　英海事分析公司：周一有17艘船出入

美軍於美國東岸時間周一(13日)早上10時開始(香港13日晚10時)禁止船隻進入或離開伊朗港口。美軍中央司令部在社交平台發文表示，在封鎖最初的24小時，無船隻突破美國的封鎖，有6艘商船聽從美軍指令，掉頭駛回位於阿曼灣的伊朗港口。總部設於英國的海事分析公司溫沃德(Windward)則指，星期一有17艘船出入這個關鍵水道。

美軍中央司令部在社交平台發文表示，有超過1萬名海軍、海軍陸戰隊、空軍士兵、以及十多艘軍艦同數十架飛機，執行封鎖進出伊朗港口船隻的任務，在最初的24小時，並無船隻突破美國的封鎖，有6艘商船聽從美軍指令，掉頭駛回位於阿曼灣的伊朗港口。