伊朗局勢｜美軍：封鎖伊朗港口首24小時無船突破　英海事分析公司：周一有17艘船出入

美軍於美國東岸時間周一(13日)早上10時開始(香港13日晚10時)禁止船隻進入或離開伊朗港口。美軍中央司令部在社交平台發文表示，在封鎖最初的24小時，無船隻突破美國的封鎖，有6艘商船聽從美軍指令，掉頭駛回位於阿曼灣的伊朗港口。總部設於英國的海事分析公司溫沃德(Windward)則指，星期一有17艘船出入這個關鍵水道。
美軍中央司令部在社交平台發文表示，有超過1萬名海軍、海軍陸戰隊、空軍士兵、以及十多艘軍艦同數十架飛機，執行封鎖進出伊朗港口船隻的任務，在最初的24小時，並無船隻突破美國的封鎖，有6艘商船聽從美軍指令，掉頭駛回位於阿曼灣的伊朗港口。
溫沃德：霍爾木茲海峽通航未因美國封鎖完全停止
溫沃德則於周二(14日)發表報告指，霍爾木茲海峽的通航並未因美國封鎖而完全停止，13日有10艘船駛入這個關鍵水道，包括2艘運油輪、7艘雜貨船及1艘散貨船；駛出就有7艘，包括3艘運油輪、3艘雜貨船及1艘散貨船。不過，溫沃德報告統計採用世界標準時間(UTC)，較美國東岸夏令時間快4小時。
溫沃德同時觀察到，出現船舶掉頭駛離、關閉自動識別系統、降低航速等異常行為，反映隨著霍爾木茲海峽被封鎖風險升高，相關船舶正在重新評估航線。