特朗普化身「耶穌」捱批刪圖　聲稱其實想扮醫生

教宗良十四世(Pope Leo XIV)日前譴責美國發動對伊朗戰爭，美國總統特朗普12日嘲諷「如果我不在白宮，良十四世也不會入主梵蒂岡」。特朗普同日深夜還發布一張被認為自比耶穌的圖片，挨批褻瀆後已悄悄刪文。

綜合報道，這張由人工智能(AI)產生的圖像顯示，特朗普身穿白色長袍，一隻手發光，放在病人額頭上疑似「按手」，彷彿在治愈他，圖片背景包括自由女神像、飄揚的美國國旗、老鷹、戰機、護士、祈禱的婦女、身穿制服的士兵等等。圖片隨即引發美國政界各方，包括特朗普部份「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者的反感，批評者聲稱，該圖片與描繪耶穌治癒病人的宗教繪畫高度相似。