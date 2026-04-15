女子坐司機大髀學揸高速巴士　離譜影片惹眾怒(有片)

馬來西亞一輛長途巴士驚爆離譜危駕畫面，一名司機在車輛行進間，竟讓女子直接坐上自己腿部，甚至還被拍到手碰方向盤，引爆乘客與網民怒火。涉事巴士營運公司Sri Maju 集團證實，司機已被即刻解雇，案件也已通報警方與陸路公共交通機構，主管機關同步展開調查。

綜合報道，事發於周日(12日)在一輛從吉隆坡南湖鎮出發前往柔佛新山拉慶的長途巴士高速行駛途中，有乘客拍攝到司機竟然讓一名女子坐在大腿上駕駛的畫面，拍攝者表示，起初只注意到一名女子坐在司機旁邊的地板上，詎料未幾就直接坐上司機大腿，女子疑似雙手握軚盤，更一度單手指向前方，司機雙手則未見擺放位置，車輛甚至出現偏移車道的情況，令她震驚當場。拍攝者擔心這種行為隨時可能釀成重大事故，隨即出聲制止並向當局舉報。隨著多段影片曝光，引發大批網民抨擊議論，也讓外界再次關注公共運輸安全防線是否足夠。