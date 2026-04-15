美國調查Lululemon疑含致癌物　中國分公司否認

據外電報道，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）表示，正對Lululemon展開調查，有關其運動服裝是否含有「永久性化學物質」。當局將深入調查Lululemon的產品檢測流程、供應鏈及限用物質清單，並審視其主打「健康與可持續」的宣傳，是否存在誤導消費者的情況，若發現其違反德州法律，將依法追究。

美國德州檢察部門正對Lululemon展開調查，懷疑其運動服飾含有俗稱「永久性化學物質」（Forever chemical）的全氟及多氟烷基物質（Per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS），該物質或與癌症、不孕不育等健康問題有關。

Lululemon承認過去曾使用PFAS

面對調查，Lululemon發言人承認，公司過往曾於少量具備防水產品中使用PFAS，而且已在2023財年完成全面淘汰作業，目前所有產品均含PFAS。發言人表示，已得悉是次調查，並將全力配合。

中國分公司：在中國出售產品不含PFAS

Lululemon中國分公司昨日（14日）向內媒回應，Lululemon目前國內所有在售產品均不含PFAS，且符合相關法律法規及國家和行業標準。

據水務署資料，PFAS是氟化有機化學品，廣泛用於許多不同種類產品，包括易潔廚具、防水衣物、洗髮水、油漆等，而且較難分解。