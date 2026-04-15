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國際
出版：2026-Apr-15 17:25
更新：2026-Apr-15 17:25

超市藍莓Bagel紫藍色粒粒竟是「仿藍莓」 驚揭成份嚇人

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藍莓貝果

美國連鎖超市Costco的藍莓貝果，麵包裡面的紫藍色粒粒是「仿藍莓」。(互聯網)

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美國一名營養師到連鎖超市Costco買藍莓貝果(Bagel)給子女食，見到一包藍莓Bagel，裡面布滿一粒粒藍莓果肉十分吸引。反轉包裝袋看其成份標籤，有麵粉、水和糖，她說這些都可以接受，但原來看來似藍莓果肉的紫藍色粒粒竟是「仿藍莓」(simulated blueberry)，而且成份全都是糖。大家若注重健康，購買食物時記得看清楚包裝背後的成份。

Nazima Qureshi在片段中稱，仿藍莓後面括號內列出的成份包括糖、粟米糖漿、粟米片、粟米澱粉、棕櫚油和人工香料，以及亮藍FCF(Brilliant blue FCF)、誘惑紅(Allura Red AC)和固綠FCF(Fast Green FCF)等人工化合物。 她指出，這個Bagel裡面根本沒有藍莓，是假藍莓。她絕對不會買給孩子食。有網民留言稱，藍莓真的那麼難買到嗎。另有人說在Bagel加入食物色素簡直瘋狂。其實早有網民於社交網提過Costco賣的袋裝藍莓Bagel裡面的不是真藍莓，當時有網民留言說「大家都不看包裝面的字，那裡清楚寫著人造藍莓貝果(Imitation Blueberry Bagels)」。而Qureshi見的袋裝藍莓Bagel印有Simulated Blueberry Bagels，即仿藍莓貝果；雖改了字眼，但都是假藍莓。

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