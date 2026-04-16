京都男童安達結希死亡案　日媒：後父已承認殺人(更新/有片)

日本京都府南丹市小五男生安達結希死亡案，警方於今日(16日)凌晨宣佈，以涉嫌棄屍拘捕男童的37歲後父安達優季。警方昨日到男童家中搜查，並對家人問話，調查人員透露，安達優季坦承供述「無錯是我做的」。日媒報道，他已經承認殺害男童。

日本時事通信社引述消息報道，安達優季於今日上午終於承認殺害男童。安達優季涉嫌於3月23日上午至4月13日下午之間，將兒子的遺體運往南丹市園部町山區，以及市內其他地點藏匿。遇害的11歲男童安達結希，上月23日未有回校出席畢業禮，繼父聲稱，當日駕車送男童到學校附近後就離開，但校區周圍的監視器也沒有拍到男童的身影。警方展開大規模搜索，6日後在學校3公里外的山林發現男童的書包，12日發現他的運動鞋，13日在學校西南方約2公里處的樹林中找到他的遺體。警方15日上午搜查男童的住處調查，並查詢死者父母在內的幾名親屬。調查人員透露，安達優季明確供述「無錯是我做的」。