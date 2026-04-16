校園槍擊｜土耳其14歲槍手闖兩課室行兇釀9死　5支槍皆屬父親(有片)

土耳其東南部一間中學星期三(15日)發生校園槍擊，最少9人死亡，包括一名教師，以及年僅14歲的槍手。另外造成13人受傷。槍手行兇使用的槍枝、彈藥來自曾是警察的父親，其父親已被警方拘留。

綜合報道，槍擊發生在卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)一間中學，當地省長表示，兇徒是該校學生，當日攜帶了5支槍及7個彈匣，闖入校內兩間課室施襲。兇徒所使用的武器及彈藥都屬於他做過警察的父親，兇徒的父親已被警方拘留。有報道指，14歲的為İsa Aras Mersinli，目標鎖定5年級學生，而後在遭警方圍捕時舉槍自盡。