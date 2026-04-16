校園槍擊｜土耳其14歲槍手闖兩課室行兇釀9死　5支槍皆屬父親(有片)

土耳其東南部一間中學星期三(15日)發生校園槍擊，最少9人死亡，包括一名教師，以及年僅14歲的槍手。另外造成13人受傷。槍手行兇使用的槍枝、彈藥來自曾是警察的父親，其父親已被警方拘留。
綜合報道，槍擊發生在卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)一間中學，當地省長表示，兇徒是該校學生，當日攜帶了5支槍及7個彈匣，闖入校內兩間課室施襲。兇徒所使用的武器及彈藥都屬於他做過警察的父親，兇徒的父親已被警方拘留。有報道指，14歲的為İsa Aras Mersinli，目標鎖定5年級學生，而後在遭警方圍捕時舉槍自盡。
兩日發生第二宗校園槍擊
這是土耳其在短短兩日內發生的第二宗校園槍擊案，在14日，東南部尚勒烏爾法省有人闖入一間職業中學，釀成十多人受傷，大部分是學生，槍手被警方包圍下吞槍身亡，當局又指，疑兇是一名18歲青年，沒有犯罪紀錄，案發前在社交平台發文，威脅要襲擊校園，當局正調查行兇動機。
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🇹🇷 🔫 Hay al menos 16 heridos por ataque armado en una escuela de Turquía
🏫 Un ataque armado se registró en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia de Şanliurfa, al sureste de Turquía, donde un… pic.twitter.com/mVJD8byC4v