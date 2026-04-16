美軍涉殺妻塞冰箱疑逃香港　FBI：已在海外逮捕並押回國

美國海軍預備役軍人瓦雷拉（David Varela）涉嫌於年初在維珍尼亞州殺害妻子，據報潛逃香港。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾周三(15日)公布，已成功在海外逮捕逃亡超過兩個月的瓦雷拉，並已引渡回美國。美國司法部亦確認，瓦雷拉目前已在美國被還押。帕特爾未有提及在何地落網，僅稱感謝多個部門及夥伴，令他得以迅速落網及返回美國。
《am730》正向香港警方查詢有否收到美方請求協助參與拘捕及移交行動，美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定。
3月下旬曾現身香港山頂
38歲的瓦雷拉涉嫌在年初在維珍尼亞州諾福克殺害39歲妻子奎拉（Lina Guerra）後潛逃外地，被控一級謀殺及遭美國通緝，當局2月5日破門在寓所雪櫃找到其妻遺體。死者的兄長於2月2日向警方報案，指妹妹自1月中旬起失去聯絡。美方在法庭文件指根據通訊記錄分析，他於2月5日離開美國前往香港，當局亦透過緊急資料披露要求，從WhatsApp取得定位紀錄，顯示其訊息曾於香港發出。調查人員指出，他在哥倫比亞有親屬，但與香港或中國並無明顯聯繫；美國傳媒早前報道，他於3月下旬曾現身香港山頂，並向他人稱嘗試在港找工作。
美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定。根據目前本港規定，美國公民持有效美國護照入境，可免簽在港逗留90日。