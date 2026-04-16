美軍涉殺妻塞冰箱疑逃香港　FBI：已在海外逮捕並押回國

美國海軍預備役軍人瓦雷拉（David Varela）涉嫌於年初在維珍尼亞州殺害妻子，據報潛逃香港。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾周三(15日)公布，已成功在海外逮捕逃亡超過兩個月的瓦雷拉，並已引渡回美國。美國司法部亦確認，瓦雷拉目前已在美國被還押。帕特爾未有提及在何地落網，僅稱感謝多個部門及夥伴，令他得以迅速落網及返回美國。

《am730》正向香港警方查詢有否收到美方請求協助參與拘捕及移交行動，美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定。