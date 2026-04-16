持槍男子闖高中　校長英勇飛撲腿部中彈救全校(有片)

美國奧克拉荷馬州有間高中早前發生驚險事件，被一名曾在該校就讀、遭到退學的男子持槍闖入、意圖行兇，幸校長果斷英勇地飛撲過去將男子壓制，過程中雖然腿部中彈，但他成功攔下兇徒，制止了這宗可能變成嚴重且大規模的校園槍擊案。他的英勇行為在社交平台曝光後也獲得各界讚賞。

綜合報道，事發於7日下午在奧克拉荷馬州的保羅谷高中(Pauls Valley High School)，20歲的槍手Victor Lee Hawkins手持2把手槍闖入學校大堂，命令所有人伏在地上，並試圖射殺1名學生，但因槍支故障而未能得逞。排除故障後，槍手向另一名學生開槍，但未能擊中，此時2名學生苦苦哀求後獲準離開，其他學生也趁機離開。這時，校長Kirk Moore突然衝出向槍手飛撲過去。網上影片顯示，可以見到Kirk宛若美式足球員般地從背後撲倒槍，並將他壓制在長沙化上，捉緊槍手持槍的手直至對方鬆手，隨後一名副校長上前協助、將槍枝帶走，成功化解一場潛在的校園槍擊。