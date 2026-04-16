持槍男子闖高中　校長英勇飛撲腿部中彈救全校(有片)

美國奧克拉荷馬州有間高中早前發生驚險事件，被一名曾在該校就讀、遭到退學的男子持槍闖入、意圖行兇，幸校長果斷英勇地飛撲過去將男子壓制，過程中雖然腿部中彈，但他成功攔下兇徒，制止了這宗可能變成嚴重且大規模的校園槍擊案。他的英勇行為在社交平台曝光後也獲得各界讚賞。
綜合報道，事發於7日下午在奧克拉荷馬州的保羅谷高中(Pauls Valley High School)，20歲的槍手Victor Lee Hawkins手持2把手槍闖入學校大堂，命令所有人伏在地上，並試圖射殺1名學生，但因槍支故障而未能得逞。排除故障後，槍手向另一名學生開槍，但未能擊中，此時2名學生苦苦哀求後獲準離開，其他學生也趁機離開。這時，校長Kirk Moore突然衝出向槍手飛撲過去。網上影片顯示，可以見到Kirk宛若美式足球員般地從背後撲倒槍，並將他壓制在長沙化上，捉緊槍手持槍的手直至對方鬆手，隨後一名副校長上前協助、將槍枝帶走，成功化解一場潛在的校園槍擊。
警長：毫無疑問阻止了一場悲劇發生
英勇的校長在過程中腿部中彈，送院經治療後已無大礙，他事後透過聲明表示自己身體健康、正在康復，且期待盡快重返工作崗位。警長Don May稱讚校長：「毫無疑問地阻止了一場悲劇的發生」。Kirk制服槍手的畫面曝光後被瘋傳，並獲得不少網民稱讚與祝福。
警方調查後發現，槍手曾經是該校的學生，但中途被退學，槍手被捕後形容Kirk Moore是「我不喜歡的人」，並指自己想效仿1999年曾造成14人死亡的校園槍擊案，至於所攜帶的兩把槍是屬於其父親，原定計畫是殺死學生、教職員工和校長後自殺。槍手被控謀殺未遂罪、非法持槍指人罪和攜帶武器進入公共場所等罪名，保釋金高達100萬美元。
🚨 HOLY CRAP! Newly-released surveillance video shows a high school principal in Oklahoma TACKLING a school shooter before he could open fire on kids— Nick Sortor (@nicksortor) April 14, 2026
What a HERO!
Principal Kirk Moore RUSHED the shooter when he aimed at his first would-be victim, wresting the gun away from him.… pic.twitter.com/Z75dmXKFLw