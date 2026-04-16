7-Eleven北美645間門市結業 轉型加油站

便利店7-Eleven在北美市場正迎來史上最大規模的營運洗牌。根據其母公司、日本零售巨頭Seven & i Holdings最新財報與商業規劃，預計在2026財政年度結束前，將於北美地區關閉多達645間門市，此舉顯示這間連鎖超商龍頭正試圖透過大規模轉型，應對通膨與戰火夾擊下的消費寒冬。
美伊戰爭推升油價 通膨壓力重擊北美消費力
儘管北美整體經濟環境看似穩健，但受持續通膨與物價上漲影響，消費力已明顯趨緩。Seven & i Holdings（以下簡稱Seven & i）於4月9日發布的報告中指出，物價高漲已使低收入族群的支出縮減。雪上加霜的是，美國與伊朗爆發戰爭引發國際能源市場動盪，導致油價飆升至近四年高點，嚴重削弱了依賴「公路經濟」的北美開車族群之消費預算。
在收入方面，Seven & i 預計本財年的年度營業額將下滑9.4%，預計總額約為9.45兆日圓。為了穩定財務體質，集團決定採取積極的「汰弱留強」策略，關閉數百間經營不善、客流量流失的分店。
汰換低效據點 轉向批發加油站與外送服務
雖然7-Eleven在北美的門市數量呈現淨收縮（關閉645間，僅規劃新開205間），但背後實為一場重大的商模轉型。財報揭露，部分門市在關閉後將改裝為「批發加油站」。數據顯示，這類新型態據點近年在北美擴張迅速，截至2025年底已達到900間規模。
此外，自去年春天上任的新CEO Stephen Hayes Dacus也積極推動以下改革：
生鮮轉型：加大投資生鮮與熟食供應，試圖透過更高頻次的日常消費提升單店營收。
科技外送：持續擴大「7NOW」外賣服務版圖，強化從手機端獲取訂單的能力。
全球版圖兩極化：北美縮編、日本亞洲持續擴張
目前7-Eleven在全球19個國家擁有超過8.6萬間門市，北美市場的1.3萬間門市由德州總部管理。值得觀察的是，相較於北美的大規模縮編，7-Eleven在其他地區仍維持強勁擴張。
以日本市場為例，雖然同樣計劃關閉350間低效門市，但同步預計新開高達550間據點。這顯示在高密度的亞洲市場與轉型中的北美市場，Seven & i 採取的策略截然不同。這波全球性的營運調整，反映出超商龍頭在後通膨時代下，正重新定義其零售帝國的版圖。
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