7-Eleven北美645間門市結業 轉型加油站

便利店7-Eleven在北美市場正迎來史上最大規模的營運洗牌。根據其母公司、日本零售巨頭Seven & i Holdings最新財報與商業規劃，預計在2026財政年度結束前，將於北美地區關閉多達645間門市，此舉顯示這間連鎖超商龍頭正試圖透過大規模轉型，應對通膨與戰火夾擊下的消費寒冬。

美伊戰爭推升油價 通膨壓力重擊北美消費力

儘管北美整體經濟環境看似穩健，但受持續通膨與物價上漲影響，消費力已明顯趨緩。Seven & i Holdings（以下簡稱Seven & i）於4月9日發布的報告中指出，物價高漲已使低收入族群的支出縮減。雪上加霜的是，美國與伊朗爆發戰爭引發國際能源市場動盪，導致油價飆升至近四年高點，嚴重削弱了依賴「公路經濟」的北美開車族群之消費預算。