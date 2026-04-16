狗狗安樂死前獲最後散步　活在當下享受炸雞　結局讓數萬網民淌淚(有片)

美國一隻名叫「Rex」的比特犬，在北卡羅來納州索爾茲伯里的羅文郡動物收容所(Rowan County Animal Shelter)一直靜靜等待，希望有人能看見牠，原意給牠一個家。然而，幸運一直未有降臨，反而等到收容所給牠一個殘酷的期限，4月10日下午4點，若無人認養，牠將面臨安樂死。

綜合報道，義工Cassidy Brooke希望給Rex在期限之前體會被愛的，決定在期限的前一日，帶牠出去走走。因為比特犬的樣貎兇猛，加上Rex體形比較大，Cassidy刻意避開人多吵雜的地方，讓牠慢慢散步、盡情嗅聞，感受一下外間的世界，散步結束後，又帶牠到漢堡王(Burger King)，給牠吃也許是狗生首塊炸雞件，Rex溫柔地從Cassidy的接過一塊又一塊。Rex展示出在牠這個29公斤的身軀裡，住著一顆黏人又溫順的心。牠走路不會亂扯繩，遇到陌生人和其他狗狗不會騷動，全程沒有吠叫或低吼，就是不時黏著Cassidy，坐坐和討摸摸，還毫不吝惜地錫錫Cassidy以表達感謝和喜歡。據Cassidy形容「牠(Rex)就像泰迪熊和棉花糖的混合體」。