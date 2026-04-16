加州民居被巨型冰塊砸穿屋頂及天花板 疑為飛機排泄物

美國加州洛杉磯郡惠蒂爾市（Whittier）發生離奇事件，一塊巨大冰塊從天而降，直接砸穿住宅屋頂與天花板，落在客廳梳化上，幸無人受傷。美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查冰塊來源。

根據報道，4月10日上午約11時15分。屋主突然聽見一聲宛如爆炸般的巨響，隨後發現一塊骯髒、體積龐大的冰塊穿透屋頂，掉落在客廳梳化上，屋頂及天花板嚴重損毀。

洛杉磯郡監督委員Janice Hahn公布的意外現場照片顯示，屋頂出現一個破洞，冰塊表面帶有污漬，疑似並非自然冰塊。Hahn已致函 FAA，要求徹底且及時的調查，以釐清事故原因。