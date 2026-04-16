加州民居被巨型冰塊砸穿屋頂及天花板　疑為飛機排泄物

美國加州洛杉磯郡惠蒂爾市（Whittier）發生離奇事件，一塊巨大冰塊從天而降，直接砸穿住宅屋頂與天花板，落在客廳梳化上，幸無人受傷。美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查冰塊來源。
根據報道，4月10日上午約11時15分。屋主突然聽見一聲宛如爆炸般的巨響，隨後發現一塊骯髒、體積龐大的冰塊穿透屋頂，掉落在客廳梳化上，屋頂及天花板嚴重損毀。
洛杉磯郡監督委員Janice Hahn公布的意外現場照片顯示，屋頂出現一個破洞，冰塊表面帶有污漬，疑似並非自然冰塊。Hahn已致函 FAA，要求徹底且及時的調查，以釐清事故原因。
住宅住於航道附近
警方與消防人員獲報後到場處理，初步將此案列為「可疑事件」。由於事發住宅位於洛杉磯國際機場（LAX）航班降落航道下方，根據航班追蹤網站 Flightradar24 資料，事發時上空確實有多架飛機飛越，平均約每3分鐘就有一架飛機經過。
FAA表示，凡接獲疑似飛機掉落冰塊並造成財物損害的通報，都會展開調查。官方目前正釐清冰塊是否來自飛機機身結冰後脫落，或是俗稱「藍冰」（Blue ice）的航空廁所廢液外洩後在高空結冰形成。
冰塊有異味 屋主憂損健康
屋主受訪時表示，冰塊帶有異味，令她擔心對健康造成影響，希望有關單位盡快確認冰塊成分及來源。她指出，即使在接受訪問當下，仍有飛機持續從住家上空飛過，讓人感到不安。
專家指出，除了飛機結冰脫落外，也存在一種被稱為「巨冰隕石」（megacryometeor）的可能性，即大型冰塊在晴朗天氣下從高空墜落。不過目前仍無法確認此次事件是否屬於此類情況。
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Federal authorities are investigating after a Southern California resident reported that a large chunk of ice crashed through their roof and landed on the couch.— ABC News (@ABC) April 16, 2026
It happened Friday morning at a home in Whittier, not far from Los Angeles International Airport, officials said. pic.twitter.com/xJTY2YyQaO