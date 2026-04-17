澳洲煉油廠大火　加劇燃料供應危機

澳洲煉油廠Viva Energy大火 加劇燃料供應危機（路透社）

在美以伊戰爭擾亂全球能源供應之際，澳洲僅存的2座煉油廠其中之一發生重大火災，加劇了該國的燃料供應危機。由Viva Energy營運、每日處理12萬桶的煉油廠在4月15日晚上發生火警，消防當局昨日中午宣布火勢已獲得控制。 失火煉油廠產量佔澳洲燃油供應一成 根據《路透社》，這座煉油廠距該國人口第二多的維多利亞州（Victoria）首府墨爾本（Melbourne）約1小時的車程，供應該州過半的燃油，佔全澳洲燃油供應量的10%。目前火災原因及損害程度暫不明，相關單位仍在調查。

這場火災對澳洲而言可謂是雪上加霜，該國有80%的燃料需求依賴切口，而美國以色列與伊朗開戰導致全球能源價格上漲，使供應鏈面臨嚴峻挑戰。 能源部長保雲（Chris Bowen）稱「這不是正面發展，但在評估真正的影響方面還有很長的路要走」。保雲指油價預期將出現上漲，且這場火災凸顯了該國在能源主權和韌性方面的挑戰。 智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析師John Coyne警告，油價可能會因損害規模而上升。訪問吉隆坡的澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）將與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）討論確保燃料供應事宜。此前阿爾巴內塞已造訪新加坡和汶萊，積極尋求區域能源合作。

🚨🇦🇺 Meanwhile in Australia



Geelong Oil Refinery in Victoria is now on fire - this refinery supplies over 120 of barrels of oil a day.



This comes at a time when Australia is already running out of fuel.



All these fires burning down essential energy infrastructure and food… pic.twitter.com/Tgn7NxDLcT — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 15, 2026