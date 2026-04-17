美軍太平洋5日擊沉5艘「運毒船」 南方之矛行動累積178人死亡

美國軍方在4月15日宣布，在東太平洋海域打擊了一艘船隻，造成3人喪生。美國南方司令部（USSOUTHCOM）聲稱該船隻由「指定恐怖組織」操控，死者為「男性毒品恐怖分子」，但未進一步提供細節。

根據《路透社》、《CBS News》等美媒，負責監督美軍在拉丁美洲軍事行動的美國南方司令部在X發文稱，「情報證實，該船隻沿著東太平洋已知毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動」，並確認沒有美軍人員在行動中傷亡。

美軍連日的轟炸行動是總統特朗普的政府打擊毒品走私方針。本月14日，美國對東太平洋一艘涉嫌販毒的船隻發動類似襲擊造成4人死亡，而13日的襲擊造成2人死亡。另外在11日，美軍對2艘船隻執行了2次致命動能打擊，共造成5人死亡，1人倖存。