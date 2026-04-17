FBI稱押回國 保安局不評論案件 美軍涉殺妻疑逃本港

美國海軍預備役軍人瓦雷拉(David Varela)涉嫌於年初在弗吉尼亞州殺害妻子，據報潛逃香港。美國聯邦調查局(FBI)局長帕特爾周三公布，已成功在海外逮捕逃亡逾兩個月的瓦雷拉，並已引渡返美。帕特爾沒提及瓦雷拉在何地落網，僅稱感謝多個部門及夥伴協助。美國司法部亦確認，瓦雷拉目前已在美國還柙。本港保安局稱不評論個別案件。

美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定，本報向香港警方查詢有否收到美方請求協助參與拘捕及移交行動，保安局回覆，港府一直依法與不同司法管轄區進行警務合作，不會評論個別案件。