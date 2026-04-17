FBI稱押回國 保安局不評論案件 美軍涉殺妻疑逃本港

美國海軍預備役軍人瓦雷拉(David Varela)涉嫌於年初在弗吉尼亞州殺害妻子，據報潛逃香港。美國聯邦調查局(FBI)局長帕特爾周三公布，已成功在海外逮捕逃亡逾兩個月的瓦雷拉，並已引渡返美。帕特爾沒提及瓦雷拉在何地落網，僅稱感謝多個部門及夥伴協助。美國司法部亦確認，瓦雷拉目前已在美國還柙。本港保安局稱不評論個別案件。
美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定，本報向香港警方查詢有否收到美方請求協助參與拘捕及移交行動，保安局回覆，港府一直依法與不同司法管轄區進行警務合作，不會評論個別案件。
38歲的瓦雷拉涉嫌年初在弗吉尼亞州諾福克殺害39歲妻子奎拉(Lina Guerra)後潛逃外地，被控一級謀殺及遭美國通緝。奎拉的兄長於2月2日向警方報案，指妹妹自1月中旬起失去聯絡。當局調查後，於2月5日破門在瓦雷拉寓所雪櫃找到其妻遺體。
上月曾現身香港山頂
美方在法庭文件指根據通訊紀錄分析，瓦雷拉於2月5日離開美國前往香港，當局亦透過緊急資料披露要求，從WhatsApp取得定位紀錄，顯示其訊息曾於香港發出。調查人員指瓦雷拉在哥倫比亞有親屬，但與本港及內地無明顯聯繫。美媒早前報道，瓦雷拉3月下旬曾現身香港山頂，並向他人稱嘗試在港找工作。美國在2020年暫停與香港的移交逃犯協定。根據目前本港規定，美國公民持有效美國護照入境，可免簽在港逗留90日。