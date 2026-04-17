冰島機師退休前低飛貼屋頂涉嫌違規　航空公司向居民道歉（有片）

一名服務冰島航空近40年的資深機師，在執行職涯最後一趟航班時，疑為留下難忘紀念，擅自偏離航線、低空飛越家鄉城鎮。（圖／翻攝畫面）

一名服務冰島航空近40年的資深機師Ólafur Bragason，在退休前最後一趟航班，疑為留下難忘紀念，擅自偏離航線、低空飛越家鄉城鎮，最低高度僅約100米。當地居民誤以為客機即將墜毀，驚慌失措。事後航空公司強調此舉未經授權，已將涉事機師停職並啟動調查。

4月11日冰島航空FI 521航班從德國法蘭克福起飛，原定飛往凱夫拉維克國際機場（Keflavíkurflugvöllur）。飛行途中，機師向航管單位申請偏離原定航線並獲批准，然而航空公司事前對此毫不知情，更未授權任何低空飛行操作。