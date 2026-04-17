冰島機師退休前低飛貼屋頂涉嫌違規　航空公司向居民道歉（有片）

一名服務冰島航空近40年的資深機師Ólafur Bragason，在退休前最後一趟航班，疑為留下難忘紀念，擅自偏離航線、低空飛越家鄉城鎮，最低高度僅約100米。當地居民誤以為客機即將墜毀，驚慌失措。事後航空公司強調此舉未經授權，已將涉事機師停職並啟動調查。
4月11日冰島航空FI 521航班從德國法蘭克福起飛，原定飛往凱夫拉維克國際機場（Keflavíkurflugvöllur）。飛行途中，機師向航管單位申請偏離原定航線並獲批准，然而航空公司事前對此毫不知情，更未授權任何低空飛行操作。
航班隨後轉向韋斯特曼納群島（Vestmannaeyjar）中的海馬島上空，機身大幅壓低高度，貼近建築屋頂與樹梢飛行，現場影片可見客機幾乎從民居上方掠過，伴隨震耳轟鳴與強烈氣流，地面居民紛紛以為空難即將發生，陷入一片恐慌。
乘客起立鼓掌
據悉，這名機師在執行低空飛行前，已透過機艙廣播向乘客事先告知，部分旅客將其視為罕見的特殊體驗，甚至起立鼓掌叫好。然而這份「機師謝幕騷」在地面卻是截然不同的反應——毫無預警的低空轟鳴，對當地居民而言無異於一場突如其來的驚嚇。
冰島航空事後態度強硬，明確指出該行為嚴重違反飛行規範，絕不容忍，並已向海馬島居民公開致歉，同時通報警方處理。目前航空公司與外部主管機關正同步展開調查，調閱飛行紀錄與黑盒子資料，釐清整起事件是否構成飛安違規，以及機師應承擔的法律責任。
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Retiring pilot flies DANGEROUSLY LOW over his hometown, without permission— RT (@RT_com) April 14, 2026
After 40 years flying, Captain Ólafur Bragason, 65, is now under investigation pic.twitter.com/Uv6BT93spL