封鎖霍爾木茲海峽72小時 美軍：14艘船折返｜伊朗局勢

美軍周一起封鎖霍爾木茲海峽阻止船隻進出伊朗港口，美國中央司令部周四稱，於72小時內有14艘船隻折返。參謀長聯席會議主席凱恩於周四稍早的記者會上稱，美軍向越過封鎖的商船發出警告「掉頭或準備美軍登船，若不遵從封鎖令，我們將會動用武力」。他指，至今美海軍毋須登上任何船隻。一同出席記者會的國防部長赫格塞思警告伊朗與美國談判作出明智抉擇，美軍已重新裝備，準備好再展開打擊。他又說，美國將確保伊朗永遠不能獲得核武，美方可採取「友善方法」，也可是「強硬方法」。赫格塞思還表示，美國執行有關封鎖所動用的軍力少於海軍整體力量10%。他批評伊朗威脅襲擊商船是「海盜」行為而非控制，並聲稱伊朗的停火意願「非常高」。

凱恩在記者會上稱，有13艘船折返，其後中央司令部發聲明時再增1船，總數增至14艘。兩者均無提到折返船隻是試圖駛進或是離開霍爾木茲海峽。伊朗外交部發言人周三表示，美伊周日談判破裂後，繼續透過巴基斯坦交換意見。伊朗議會議長卡利巴夫與黎巴嫩官員通電話，指黎巴嫩戰事停火與伊朗戰事停火同樣重要。卡利巴夫昨與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾會面，商議結束戰爭事宜。以色列周四續空襲黎巴嫩，有地區冒出大量濃煙。

美向兩中國銀行發警告 外交部：中方一貫反對非法單邊制裁 除了軍事威嚇，美國亦以經濟手段向伊朗施壓。財長貝森特周三表示，美國已要求波斯灣國家凍結伊朗革命衛隊領導層和伊朗政府更多資金；美國亦致函警告購買伊朗石油或銀行存有伊朗資金的公司和國家，他們將面臨二級制裁風險。貝森特又稱，相信在美軍海上封鎖伊朗後，伊朗石油最大買家之一的中國，將暫停採購伊朗石油；財政部已致函兩間中國銀行，警告若發現伊朗的資金於他們銀行帳戶流轉，將實施二級制裁。財政部周三亦宣布，制裁二十多個個體、公司和船隻，指他們與伊朗的石油運輸基建有關。在昨日外交部例行記者會上，路透社記者問及美方周三表示中方可能不會停止購買伊朗石油，而美方將制裁伊朗石油買家，發言人對此有何評論。發言人郭嘉昆表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。