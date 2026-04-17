京都男童安達結希失蹤死亡案 繼父供稱「沒錯是我做的」

日本京都府南丹市小五男生安達結希失蹤死亡案，當地警方於昨凌晨宣布以涉嫌棄屍罪名，拘捕男童的37歲後父安達優季，警方並到男童家中搜查及向其家人問話。日媒報道，安達優季已經承認殺害男童，據調查人員透露，他坦承「沒錯是我做的」。

遇害的11歲男童安達結希，上月23日未有回校出席畢業禮，繼父聲稱，當日駕車送男童到學校附近後就離開，但校區周圍的監視器都沒有拍到男童的身影。警方展開大規模搜索，6日後在學校3公里外的山林發現男童的書包，12日發現他的運動鞋，13日在學校西南方約2公里處的樹林中找到他的遺體。