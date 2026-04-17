京都男童安達結希失蹤死亡案 繼父供稱「沒錯是我做的」

日本京都府南丹市小五男生安達結希失蹤死亡案，當地警方於昨凌晨宣布以涉嫌棄屍罪名，拘捕男童的37歲後父安達優季，警方並到男童家中搜查及向其家人問話。日媒報道，安達優季已經承認殺害男童，據調查人員透露，他坦承「沒錯是我做的」。
遇害的11歲男童安達結希，上月23日未有回校出席畢業禮，繼父聲稱，當日駕車送男童到學校附近後就離開，但校區周圍的監視器都沒有拍到男童的身影。警方展開大規模搜索，6日後在學校3公里外的山林發現男童的書包，12日發現他的運動鞋，13日在學校西南方約2公里處的樹林中找到他的遺體。
日本時事通信社引述消息報道，安達優季於昨日上午終於承認殺害男童。安達優季涉嫌於3月23日上午至4月13日下午之間，將兒子遺體運往南丹市園部町山區及市內其他地點藏匿。警方15日上午搜查男童的住處，並查詢死者父母在內的幾名親屬。調查人員透露，安達優季明確供述「無錯是我做的」。
據指，安達結希被發現時，呈現面部朝上仰躺姿勢，沒有被掩埋或以樹葉遮蓋的跡象，身上所穿衣物和失蹤當天相同，但未穿鞋。
男童身上沒明顯傷痕
驗屍推定男童在3月下旬死亡，身上沒有明顯刀傷或其他傷痕，死因目前判定為「不明」。警方已成立搜查本部，將就殺害動機及犯案經過展開深入調查。京都府警搜查1課課長在記者會上表示，安達嫌疑人疑似將遺體從某處轉移至其他地點，輾轉移動了多處。警方將進一步調查事件的詳細經過。