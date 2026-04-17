綜合美國傳媒報道，現年52歲的Asia Carrera原名Jessica Steinhauser，出生於紐約，她的父親是日本人，母親是德國人。她在社交平台宣布喜訊時興奮表示，「我通過律師考試了」，並形容考試過程相當辛苦。

她回憶考試現場時說，「看著這個巨大考場裡將近1000名考生，全都低頭打字，我心想『這些人都是我要擊敗的對手』，但我覺得我表現得很好！」Asia Carrera透露，這是她第二次應考，第一次以2分之差名落孫山，「這次我準備得更扎實，模擬考甚至比91%考生還高分。」據報道，她今次參加的是為期2天、共12小時的高強度律師考試。