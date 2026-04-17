美國前成人片女星Asia Carrera近日「華麗轉身」，成功通過美國德州律師考試，將成為一名執業律師，引發熱議。
日德混血兒
綜合美國傳媒報道，現年52歲的Asia Carrera原名Jessica Steinhauser，出生於紐約，她的父親是日本人，母親是德國人。她在社交平台宣布喜訊時興奮表示，「我通過律師考試了」，並形容考試過程相當辛苦。
她回憶考試現場時說，「看著這個巨大考場裡將近1000名考生，全都低頭打字，我心想『這些人都是我要擊敗的對手』，但我覺得我表現得很好！」Asia Carrera透露，這是她第二次應考，第一次以2分之差名落孫山，「這次我準備得更扎實，模擬考甚至比91%考生還高分。」據報道，她今次參加的是為期2天、共12小時的高強度律師考試。
拍過370套成人片
報道表示，Asia Carrera已被登錄於德州州律師協會名冊，以原名註冊，距離正式執業僅一步之遙。Asia Carrera曾兩度在卡內基音樂廳（Carnegie Hall）內演奏鋼琴，16歲曾赴日本學院教英語。然而17歲時她不堪父母壓力離家出走，雖取得羅格斯大學（Rutgers, The State University of New Jersey）獎學金入就讀，但當時選擇離開校園去當豔星，她拍過不下370套成人片後於2003年「引退」。
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