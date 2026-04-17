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國際
出版：2026-Apr-17 16:20
更新：2026-Apr-17 16:20

美國維珍尼亞州前副州長疑債務醜聞纏身　槍殺妻子後自盡

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2018年時任美國維珍尼亞州副州長Justin Fairfax與妻子Cerina Fairfax。（美聯社資料圖片）

2018年時任美國維珍尼亞州副州長Justin Fairfax與妻子Cerina Fairfax。（美聯社資料圖片）

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美國政壇驚傳駭人悲劇，民主黨維珍尼亞州前副州長Justin Fairfax，在華府近郊住所槍殺妻子Cerina Fairfax後自盡，震驚社會。這名昔日政壇新星，生前捲入性侵指控與財務危機。

綜合美國傳媒報道，警方指出，現年47歲的Justin Fairfax於16日凌晨，在住家地牢開了多槍射殺妻子Cerina，隨後在屋內吞槍自盡。事發當時，2名未成年子女也在屋內，16歲兒子親眼發現母親倒臥血泊後，報警求助。

銀行僅餘147美元

報道指出，Justin Fairfax正與妻子Cerina處理離婚訴訟，面臨嚴重財務困境。資料顯示，他負債超過75萬美元，信用卡債項與個人貸款纏身，銀行戶口僅剩147美元（1,151港元）。

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2018年1月，時任美國維珍尼亞州副州長Justin Fairfax與妻子Cerina Fairfax出席活動時。（美聯社資料圖片） Justin Fairfax2021年照片。（美聯社資料圖片） Justin Fairfax涉嫌槍殺妻子Cerina後自盡。（美聯社） Justin Fairfax涉嫌槍殺妻子Cerina後自盡。（美聯社） Justin Fairfax涉嫌槍殺妻子Cerina後自盡。（美聯社）

報道引述一名友人透露，「他找不到工作，也接不到法律案件。」友人說，Justin Fairfax涉嫌性侵醜聞後，職涯「一路下滑」，根據法院文件顯示，其妻長期獨力負擔家庭開支，不僅如此，他還有嚴重酗酒問題。

曾為政壇新星 涉嫌性涉後急轉直下

報道表示，Justin Fairfax曾任聯邦檢察官，2017年當選副州長，被視為政壇新星。2019年，多名女性指控其侵害，掀起巨大政治風暴，2021年他參選州長，但因醜聞纏身初選排名落後，2022年卸任後，轉而開設私人律師事務所，逐漸淡出政治舞台。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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