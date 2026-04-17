美國維珍尼亞州前副州長疑債務醜聞纏身　槍殺妻子後自盡

美國政壇驚傳駭人悲劇，民主黨維珍尼亞州前副州長Justin Fairfax，在華府近郊住所槍殺妻子Cerina Fairfax後自盡，震驚社會。這名昔日政壇新星，生前捲入性侵指控與財務危機。

綜合美國傳媒報道，警方指出，現年47歲的Justin Fairfax於16日凌晨，在住家地牢開了多槍射殺妻子Cerina，隨後在屋內吞槍自盡。事發當時，2名未成年子女也在屋內，16歲兒子親眼發現母親倒臥血泊後，報警求助。

銀行僅餘147美元

報道指出，Justin Fairfax正與妻子Cerina處理離婚訴訟，面臨嚴重財務困境。資料顯示，他負債超過75萬美元，信用卡債項與個人貸款纏身，銀行戶口僅剩147美元（1,151港元）。