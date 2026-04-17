美國維珍尼亞州前副州長疑債務醜聞纏身　槍殺妻子後自盡

美國政壇驚傳駭人悲劇，民主黨維珍尼亞州前副州長Justin Fairfax，在華府近郊住所槍殺妻子Cerina Fairfax後自盡，震驚社會。這名昔日政壇新星，生前捲入性侵指控與財務危機。
綜合美國傳媒報道，警方指出，現年47歲的Justin Fairfax於16日凌晨，在住家地牢開了多槍射殺妻子Cerina，隨後在屋內吞槍自盡。事發當時，2名未成年子女也在屋內，16歲兒子親眼發現母親倒臥血泊後，報警求助。
銀行僅餘147美元
報道指出，Justin Fairfax正與妻子Cerina處理離婚訴訟，面臨嚴重財務困境。資料顯示，他負債超過75萬美元，信用卡債項與個人貸款纏身，銀行戶口僅剩147美元（1,151港元）。
報道引述一名友人透露，「他找不到工作，也接不到法律案件。」友人說，Justin Fairfax涉嫌性侵醜聞後，職涯「一路下滑」，根據法院文件顯示，其妻長期獨力負擔家庭開支，不僅如此，他還有嚴重酗酒問題。
曾為政壇新星 涉嫌性涉後急轉直下
報道表示，Justin Fairfax曾任聯邦檢察官，2017年當選副州長，被視為政壇新星。2019年，多名女性指控其侵害，掀起巨大政治風暴，2021年他參選州長，但因醜聞纏身初選排名落後，2022年卸任後，轉而開設私人律師事務所，逐漸淡出政治舞台。
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