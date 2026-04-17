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國際
出版：2026-Apr-17 16:03
更新：2026-Apr-17 16:03

京都小學生遇害繼父認衝動勒死男童　警察否認台媒謠言

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警察將安達優季移送檢察廳。(日本電視台截圖)

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日本京都市發生的11歲男童安達結希，失蹤逾3星期證實遇害事件，警察透露男童的繼父安達優季承認在接載男童上學期間，因為衝動而將男童勒死，並將部份行車記錄內容刪走。另外，京都府警方就有關於男童繼父的身份闢謠，否認有關台灣媒體指男童繼父是24歲來自中國的移民。

安達結希的遺體在周一（13日）於距離男童就讀的小學2公里處尋回，警察在日前將男童的繼父，37歲的安達優季拘捕。警察表示在受查期間，安達優季承認遺棄屍體及殺人，他指是在接載男童前往小學時，在南丹市一處「一時衝動勒死了他」，並在上月23日上午起至本月13日間，多次將屍體轉移，同時指自己僅一人犯案。根據之前警察進行的法醫檢查，亦指出男童死前未有被刺傷的痕跡，以及死因「不詳」。警察又調查安達優季的汽車，並發現部份的行車記錄已經被刪除。警察又申請扣押了安達優季的一輛私家車，相信他用該車轉移男童的遺體。

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據日本關西電視台的報道，警察早在男童失蹤的第3日，即3月26日已到男童家中進行搜查，並認為家中的一輛豐田私家車有可疑，並對該輛私家車的前座司機及乘客座位拍攝搜證。據當地的一間商店職員表示，警察自3月25日、26日起就多次前往該處希望提供閉路電視的影片，據報是鎖定一輛黑色的豐田私家車。而據當地教育委員會指警方亦要求校方提供3月19日，即男童失蹤前數日的閉路電視影像。

網傳男童繼父為中國人

另外，京都府警察亦對於有關於案件的謠言進行澄清。根據社交平台X的傳聞，曾指出男童的繼父為24歲的「中國人」，事件被台灣媒體報道，不過警察對於男童繼父的年齡、國籍以及與男童分開居住的傳聞都一一作出否認。據日本媒體報道，男童安達結希在上月23日未有出席學校的畢業禮失蹤，男童繼父曾指在當日上午8時接載男童去到學校附近一個停車場，在停車場一處閉路電視死角，讓男童下車後離去，至接近中午才獲學校通知男童未有上學而報警。其後家屬先在學校西北約3公里處發現男童的書包，但表面乾淨，令人相信是在之後才遺棄。之後又在住所附近發現男童的鞋子，直至周一才於學校西南的山上，發現男童的遺體。

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