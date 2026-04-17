京都小學生遇害繼父認衝動勒死男童　警察否認台媒謠言

日本京都市發生的11歲男童安達結希，失蹤逾3星期證實遇害事件，警察透露男童的繼父安達優季承認在接載男童上學期間，因為衝動而將男童勒死，並將部份行車記錄內容刪走。另外，京都府警方就有關於男童繼父的身份闢謠，否認有關台灣媒體指男童繼父是24歲來自中國的移民。

安達結希的遺體在周一（13日）於距離男童就讀的小學2公里處尋回，警察在日前將男童的繼父，37歲的安達優季拘捕。警察表示在受查期間，安達優季承認遺棄屍體及殺人，他指是在接載男童前往小學時，在南丹市一處「一時衝動勒死了他」，並在上月23日上午起至本月13日間，多次將屍體轉移，同時指自己僅一人犯案。根據之前警察進行的法醫檢查，亦指出男童死前未有被刺傷的痕跡，以及死因「不詳」。警察又調查安達優季的汽車，並發現部份的行車記錄已經被刪除。警察又申請扣押了安達優季的一輛私家車，相信他用該車轉移男童的遺體。