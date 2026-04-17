緬甸特赦前文人總統溫敏　傳昂山素姬再度軟禁

緬甸軍政府周五（17日）宣布，慶祝當地傳統的新年而特赦多名政治犯，當中包括前總統的溫敏（Win Myint）。據美聯社報道，有緬甸軍方高層稱，前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）亦有機會從監獄轉為再度軟禁。

緬甸在周五宣布對超過4,500名囚犯作出特赦，據緬甸的國營媒體指，獲特赦的囚犯為4,335人，另外有近180名外國囚犯被釋放及遣返，獲特赦的包括前總統溫敏。溫敏是昂山素姬的長期忠實支持者，並在2018年獲選總統，其後於2021年2月的軍事政變後被捕，他期後被判處12年刑期，至2023年獲減刑至8年。而在仰光的監獄外，亦有大量囚犯的親屬等候家人獲特赦離開監獄，當中有導演的欣代韋（Shin Daewe），她於2024年1月因違反反恐法而被判處終身監禁。