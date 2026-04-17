英國外交官因文德森任命請辭　首相施紀賢拒絕辭職

英國英國外交部高級公務員、奧利羅賓斯（Olly Robbins）在星期四（16日）將會為任命文德森（Peter Mandelson），出任英國駐華盛頓大使的決定辭職，首相施紀賢（Keir Starmer）會在下周一（20日）向國會發表聲明。而英國官員表示，施紀賢不會為事件而落台。

羅實斯據報將會為英國外交部任命文德森的決定負責，據英國首相首席秘書達倫鍾斯（Darren Jones）在周五指，根據當局的報告「建議不要任命文德森出任有關職位」，而外交部卻未有理會，稱有關決定「令人震驚」但符合規定。鍾斯又表示，沒有任何政府的部長獲通知有關的安全報告。然而羅賓斯的辭職，未有令風波結束。保守黨領袖柏丹娜（Kemi Badenoch）指施紀賢對事件不知情的說法是「完全荒謬」，她指：「這說法站不住腳。首相把我們當傻瓜。所有指控都表明他（施紀賢）應該辭職。」自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）亦指如果施紀賢有誤導國會以及公眾就必須下台。