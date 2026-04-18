英國新娘與嫂嫂結怨　婚禮上遭潑黑漆留「人生陰影」

英國根德郡美善同（Maidstone）發生一宗離譜婚禮事件。一名新娘在即將步入禮堂前，遭未受邀出席的嫂嫂潑灑黑色油漆，導致婚紗當場毀損，原本的婚禮儀式一度中斷。

根據報道，現年35歲的新娘在2024年5月婚禮當天，抵達婚宴場地後不久，突遭49歲的嫂嫂從背後潑灑黑色液體。當時新娘正與父親及伴娘團準備入場，白色婚紗與臉部、身體均被黑漆覆蓋，現場一度陷入混亂。

「試圖絆倒她」

警方調查指出，行兇女子因過去家庭糾紛心生不滿。她聲稱新娘曾在自己婚禮上「試圖絆倒她」，因此懷恨在心，並因雙方關係惡化未受邀參加婚禮，最終策劃此次報復行動。