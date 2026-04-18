英國新娘與嫂嫂結怨　婚禮上遭潑黑漆留「人生陰影」

英國根德郡美善同（Maidstone）發生一宗離譜婚禮事件。一名新娘在即將步入禮堂前，遭未受邀出席的嫂嫂潑灑黑色油漆，導致婚紗當場毀損，原本的婚禮儀式一度中斷。
根據報道，現年35歲的新娘在2024年5月婚禮當天，抵達婚宴場地後不久，突遭49歲的嫂嫂從背後潑灑黑色液體。當時新娘正與父親及伴娘團準備入場，白色婚紗與臉部、身體均被黑漆覆蓋，現場一度陷入混亂。
「試圖絆倒她」
警方調查指出，行兇女子因過去家庭糾紛心生不滿。她聲稱新娘曾在自己婚禮上「試圖絆倒她」，因此懷恨在心，並因雙方關係惡化未受邀參加婚禮，最終策劃此次報復行動。
事件發生後，新娘一度情緒崩潰，但在親友協助下清理身上油漆，並更換備用禮服。婚禮最終延後約兩小時後仍照常舉行，完成與交往多年的伴侶的結婚儀式。
不過，事件對新娘造成長期心理影響。她在法庭上表示，原本人生中最重要的一天因此留下難以抹去的陰影，甚至影響日常生活與工作。
兩項刑事毀損罪名
英國法院審理後認定，涉案女子構成兩項刑事毀損罪名。法官指出，此舉「蓄意破壞他人重要人生時刻」，性質惡劣。最終判處其10個月有期徒刑、緩刑12個月，並須完成160小時社區服務，同時支付約5,000英鎊（約5,301港元）賠償金。此外，法院也對其發布長期禁止接近令，以防止再度騷擾受害者。
儘管婚禮最終順利完成，但新娘表示，該事件已改變她對婚禮的記憶，未來可能考慮重新舉行宣誓儀式，希望能重拾原本應有的美好回憶。
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