羅興亞難民去年海上遇難創新高　近900人喪生或失蹤

聯合國難民署（UNHCR）指出，2025年經由海路逃離的羅興亞難民死亡與失蹤人數創下歷史新高，凸顯該族群持續面臨嚴峻人道危機。
根據統計，2025年約有6,500名羅興亞人嘗試穿越安達曼海與孟加拉灣，但其中接近900人被通報死亡或失蹤，等於每7人就有1人未能生還，死亡率為全球各主要難民海上路線中最高。
每7人就有1人未能生還
聯合國難民署發言人表示，這些危險航程使該區海域成為「無名墳場」，反映出羅興亞人長期缺乏安全出路的困境。
報道指出，儘管風險極高，2026年初仍已有超過2,800名羅興亞人再度踏上類似航程，多數人從孟加拉難民營或緬甸出發，試圖前往馬來西亞、印尼或泰國尋求更好的生活。
國際援助資金短缺
分析指出，羅興亞人持續鋌而走險，主因包括逃離緬甸的暴力與迫害，以及孟加拉擁擠難民營中資源匱乏、生活條件惡劣。此外，國際援助資金短缺也使情勢惡化，聯合國2026年約2億美元的人道援助計劃，目前僅獲約三成資金。
目前整個區域約有130萬名羅興亞流離失所，其中約120萬人集中在孟加拉境內。聯合國呼籲國際社會加強合作，改善難民處境並提供安全合法的移動管道，以避免更多悲劇重演。
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