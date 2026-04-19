羅興亞難民去年海上遇難創新高　近900人喪生或失蹤

聯合國難民署（UNHCR）指出，2025年經由海路逃離的羅興亞難民死亡與失蹤人數創下歷史新高，凸顯該族群持續面臨嚴峻人道危機。

根據統計，2025年約有6,500名羅興亞人嘗試穿越安達曼海與孟加拉灣，但其中接近900人被通報死亡或失蹤，等於每7人就有1人未能生還，死亡率為全球各主要難民海上路線中最高。

每7人就有1人未能生還

聯合國難民署發言人表示，這些危險航程使該區海域成為「無名墳場」，反映出羅興亞人長期缺乏安全出路的困境。

報道指出，儘管風險極高，2026年初仍已有超過2,800名羅興亞人再度踏上類似航程，多數人從孟加拉難民營或緬甸出發，試圖前往馬來西亞、印尼或泰國尋求更好的生活。