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國際
出版：2026-Apr-19 12:15
更新：2026-Apr-19 12:15

羅興亞難民去年海上遇難創新高　近900人喪生或失蹤

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羅興亞難民。（圖／美聯社）

羅興亞難民。（圖／美聯社）

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聯合國難民署（UNHCR）指出，2025年經由海路逃離的羅興亞難民死亡與失蹤人數創下歷史新高，凸顯該族群持續面臨嚴峻人道危機。

根據統計，2025年約有6,500名羅興亞人嘗試穿越安達曼海與孟加拉灣，但其中接近900人被通報死亡或失蹤，等於每7人就有1人未能生還，死亡率為全球各主要難民海上路線中最高。

每7人就有1人未能生還

聯合國難民署發言人表示，這些危險航程使該區海域成為「無名墳場」，反映出羅興亞人長期缺乏安全出路的困境。

報道指出，儘管風險極高，2026年初仍已有超過2,800名羅興亞人再度踏上類似航程，多數人從孟加拉難民營或緬甸出發，試圖前往馬來西亞、印尼或泰國尋求更好的生活。

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在孟加拉的羅興亞難民爭領物資。 【救救孩子】無國界醫生︰至少730名羅興亞5歲以下兒童遇襲亡　15%被燒死 一名兩個月大的羅興亞嬰兒，患有急性腹瀉和嚴重急性營養不良。(無國界醫生) 無國界醫生在孟加拉羅興亞難民營治理的大部分病人，都是5歲以下。(無國界醫生) 10歲羅興亞難民阿齊達的手臂曾中槍，她的父母均被槍殺，她與姊妹是家中倖存者。(無國界醫生) 羅興亞難民在孟加拉棲身的難民營，已過度擁擠，而且衛生環境惡劣。(無國界醫生) 【慘絕人寰】羅興亞婦女現身哭訴緬軍暴行

國際援助資金短缺

分析指出，羅興亞人持續鋌而走險，主因包括逃離緬甸的暴力與迫害，以及孟加拉擁擠難民營中資源匱乏、生活條件惡劣。此外，國際援助資金短缺也使情勢惡化，聯合國2026年約2億美元的人道援助計劃，目前僅獲約三成資金。

目前整個區域約有130萬名羅興亞流離失所，其中約120萬人集中在孟加拉境內。聯合國呼籲國際社會加強合作，改善難民處境並提供安全合法的移動管道，以避免更多悲劇重演。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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