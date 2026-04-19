美國11名機密領域科學家接連死亡或失蹤　特朗普下令調查

美國一名研究「反重力」、UFO和外星生命的研究員埃斯克里奇（Amy Eskridge）於2022年在阿拉巴馬州去世，年僅34歲。她的死亡近日重新被提及，被視為是從事軍事、核能及航太等機密研究領域的科學家一系列死亡或失蹤事件中第11宗。美國總統特朗普16日表示，這是「非常嚴重的事情」。 根據《霍士新聞》，特朗普當天稱他剛參加了一場有關此事的會議，並承諾在數天內給出答案。他告訴記者：「我希望這只是隨機事件，但我們將在未來一周半得知真相」。

死因為舉槍自殺 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，調查將「不放過任何蛛絲馬跡」。她強調：「考慮到公眾近期對這些令人擔憂的案件的合理質疑，以及特朗普總統對真相的承諾，白宮正與所有相關機構及聯邦調查局（FBI）合作，全面審查案件以識別可能存在的共同點。」白宮將在獲得最新進展後及時發布。 報道稱，雖然官方尚未確認這些案件間存在的任何聯繫，但案件時間重疊及案中人都與先進研究領域有所關聯，已引發了公眾的高度關注與猜測。

根據訃告，埃斯克里奇的死因為舉槍自殺，但公開的細節極有限。埃斯克里奇是異地科學研究所（Institute for Exotic Science）共同創辦人，並將其工作重點放在實驗推進概念上，包括她所稱的「反重力」（antigravity）研究。

生前曝曾受騷擾和威脅 埃斯克里奇2020年受訪時曾說：「我們發現『反重力』，然後我們的生活就徹底亂套了，開始遭到破壞。」她形容這是騷擾和威脅。並在同一訪談還描述了圍繞她工作的壓力日益加劇的情況，並強調她必須發表成果，否則情況只會變得更糟。 埃斯克里奇在其他演說與專訪中也暗示，從事非傳統技術的研究人員恐面臨壓力，迫使他們將工作移出公開領域。她描述自身觀察到的模式，那些報告取得突破性進展的科學家，會從大眾視野中「消失」，或停止發表論文。