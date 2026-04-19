美國快將公布UFO機密檔案　特朗普：發現非常有趣的文件

美國總統特朗普宣布，美國政府對不明飛行物（UFO）相關資料的審查發現多份「有趣」的檔案，第一批預計很快就會公開。特朗普在保守派團體「美國轉折點」主辦的活動上向支持者表示：「我們發現了很多非常有趣的文件，而且第一批將會非常、非常快公開，屆時大家就可以自己去看看那些現象是否真的存在。」
特朗普今年2月曾指示五角大樓等機構，開始公開與UFO、不明空中現象（UAP）以及可能存在的外星生命相關的政府檔案。此舉源於前總統奧巴馬在一次Podcast訪談中宣稱，外星人「真實存在」。特朗普隨即指控他不當分享機密資訊，並據此下令審查相關資料。
奧巴馬：可能性相當高
奧巴馬其後澄清，他在任內並未看到任何外星生命與地球接觸的證據。不過他指出，從統計機率來看，宇宙存在其他生命的可能性相當高。特朗普本人也表示，他同樣沒看到外星人存在的證據，對於外星生命是否存在仍持不確定態度。
五角大樓近年來一直在調查UFO相關報告。前年多位美軍高層表示，他們沒發現任何證據顯示外星人曾造訪地球或在地球墜落。五角大樓去年的一份報告中也指出，自第二次世界大戰結束以來，美國政府的相關調查並未發現任何外星科技的證據，多數目擊事件其實是被誤認的普通物體或自然現象。
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