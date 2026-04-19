美國快將公布UFO機密檔案　特朗普：發現非常有趣的文件

美國總統特朗普宣布，美國政府對不明飛行物（UFO）相關資料的審查發現多份「有趣」的檔案，第一批預計很快就會公開。特朗普在保守派團體「美國轉折點」主辦的活動上向支持者表示：「我們發現了很多非常有趣的文件，而且第一批將會非常、非常快公開，屆時大家就可以自己去看看那些現象是否真的存在。」

特朗普今年2月曾指示五角大樓等機構，開始公開與UFO、不明空中現象（UAP）以及可能存在的外星生命相關的政府檔案。此舉源於前總統奧巴馬在一次Podcast訪談中宣稱，外星人「真實存在」。特朗普隨即指控他不當分享機密資訊，並據此下令審查相關資料。