法國駐黎巴嫩士兵遭擊斃　馬克龍：真主黨武裝份子施襲

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）18日證實，法軍一名駐紮在黎巴嫩南部的士兵，在一場針對聯合國駐黎臨時部隊（FINUL）的攻擊中陣亡，此行動為伊朗支持的武裝部隊真主黨（Hezbollah）所主導。
法總統馬克龍在X發文，他表示，蒙托邦第17空降工兵團的上士長蒙托里奧（Florian Montorio）今早在南黎巴嫩於一場針對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（FINUL）的攻擊中陣亡，蒙托里奧的3位同袍受傷，現已被撤離。
武裝份子近距離伏擊
馬克龍說，國家懷着敬意低頭，向我們士兵的家屬以及所有為黎巴嫩和平而奮鬥的軍人致以支持。一切跡象顯示，這次攻擊的責任在於真主黨。法國要求黎巴嫩當局立即逮捕罪魁禍首，並與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（FINUL）一同承擔責任。
據《France 24》，法防長沃特蘭（Catherine Vautrin）說明，當時蒙托里奧正在清理一條通往聯合國駐黎部隊哨所的道路，但遭武裝份子近距離伏擊，其中有成員持小型武器開火，擊中蒙托里奧。
「不可接受的攻擊」
稍早馬克龍辦公室發布聲明，馬克龍同樣在通話中向黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）譴責這宗「不可接受的攻擊」。
對此，聯合國駐黎部隊表示已經展開調查，初步結果顯示，這場攻擊是由「非國家組織」（non-state actors）所造成，主要懷疑對象為真主黨。
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