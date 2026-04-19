法國駐黎巴嫩士兵遭擊斃　馬克龍：真主黨武裝份子施襲

法國總統馬克龍（⁠Emmanuel Macron）18日證實，法軍一名駐紮在黎巴嫩南部的士兵，在一場針對聯合國駐黎臨時部隊（FINUL）的攻擊中陣亡，此行動為伊朗支持的武裝部隊真主黨（Hezbollah）所主導。

法總統馬克龍在X發文，他表示，蒙托邦第17空降工兵團的上士長蒙托里奧（Florian Montorio）今早在南黎巴嫩於一場針對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（FINUL）的攻擊中陣亡，蒙托里奧的3位同袍受傷，現已被撤離。

武裝份子近距離伏擊

馬克龍說，國家懷着敬意低頭，向我們士兵的家屬以及所有為黎巴嫩和平而奮鬥的軍人致以支持。一切跡象顯示，這次攻擊的責任在於真主黨。法國要求黎巴嫩當局立即逮捕罪魁禍首，並與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（FINUL）一同承擔責任。