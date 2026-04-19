特朗普：強大力量將為古巴帶來新曙光　請大家拭目以待

美國總統特朗普在亞利桑那州鳳凰城出席「轉折點美國」活動時，宣稱「古巴新曙光即將到來」並要求外界「拭目以待」，引發國際社會對美國是否可能對古巴採取軍事行動的關注。據英國《新聞周刊》報道，特朗普回顧今年1月對委內瑞拉的行動，當時成功拘捕馬杜羅及其夫婦並押回美國受審。他表示，同樣的「強大力量」也將帶來「等待七十年的一天，也就是古巴新曙光」，並稱美方將「幫助古巴人民」。

特朗普強調美國境內許多古巴裔人士曾遭「殘酷對待」，隨後語帶保留地說：「接下來會發生甚麼，請大家拭目以待。」同日稍晚，他搭乘空軍一號前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，被媒體追問「五角大樓是否正準備對古巴採取軍事行動」。特朗普未予正面否認，僅回應「這要看你如何定義軍事行動」。