特朗普：強大力量將為古巴帶來新曙光　請大家拭目以待

美國總統特朗普在亞利桑那州鳳凰城出席「轉折點美國」活動時，宣稱「古巴新曙光即將到來」並要求外界「拭目以待」，引發國際社會對美國是否可能對古巴採取軍事行動的關注。據英國《新聞周刊》報道，特朗普回顧今年1月對委內瑞拉的行動，當時成功拘捕馬杜羅及其夫婦並押回美國受審。他表示，同樣的「強大力量」也將帶來「等待七十年的一天，也就是古巴新曙光」，並稱美方將「幫助古巴人民」。
特朗普強調美國境內許多古巴裔人士曾遭「殘酷對待」，隨後語帶保留地說：「接下來會發生甚麼，請大家拭目以待。」同日稍晚，他搭乘空軍一號前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，被媒體追問「五角大樓是否正準備對古巴採取軍事行動」。特朗普未予正面否認，僅回應「這要看你如何定義軍事行動」。
深陷經濟與人道危機
美媒引述兩名知情人士披露，五角大樓確實正進行針對古巴的潛在行動規劃，但相關消息尚未獲官方證實。
古巴目前深陷經濟與人道危機，全島輪流停電，糧食與醫療資源嚴重短缺。自一九五九年革命以來，美國對古巴實施禁運，儘管聯合國大會多次通過決議要求解除，制裁至今仍持續。委內瑞拉局勢變化更使古巴處境雪上加霜。委內瑞拉長期為古巴最大石油供應國，隨著馬杜羅遭捕，古巴能源來源幾近中斷。特朗普更威脅對任何向古巴供應能源的國家課徵重稅，使局勢更加嚴峻。
「願為革命獻出生命」
面對美方接連施壓，古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）上周接受美國國家廣播公司節目專訪時強硬回應。
他表示「願為革命獻出生命」，並強調「毫不畏懼」。狄亞士—卡奈強調：「古巴從未說過要攻擊美國或干涉美國內政，然而你們卻聽到『古巴是下一個』、『要拿下古巴』這些話。作為國家領導層，這是一個警訊。我們必須負責任地保護我們的人民、保護我們的制度、保護我們的國家。我們正在備戰。」他先前亦警告，任何對古巴發動行動的企圖，都將導致雙方「慘重傷亡」。
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