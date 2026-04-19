鐵達尼號生還者救生衣拍賣　67萬鎊成交遠超估價

一件曾在鐵達尼號沉沒事件中被乘客穿戴的救生衣，近日在英國拍賣會上以67萬英鎊（約710萬港元）高價成交，遠超原先估價，引發外界關注。

報道指出，這件救生衣屬於鐵達尼號頭等艙乘客Laura Mabel Francatelli，她在1912年船難發生時穿著該救生衣登上1號救生艇成功逃生。該救生衣上還留有她與同船倖存者的簽名，具有高度歷史價值與稀有性。

具有高度歷史價值與稀有性

本次拍賣由英國拍賣公司Henry Aldridge & Son舉辦，該救生衣為整場拍賣焦點，最終由匿名買家透過電話競標購得，成交價格遠高於原先25萬至35萬英鎊（約265萬至371萬港元）的預估區間。