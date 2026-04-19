日本人氣拉麵店1個原因禁用餐時滑手機惹議 網民反應兩極

日本埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」近日在店內張貼告示，規定客人「用餐時禁止使用手機」，違者須離店且不予退款。店主表示，禁令實施後店內用餐秩序明顯改善。 日媒「集英社」報道，店主川田雄一表示，店內原本有「請避免邊吃邊做其他事」的告示提醒客人，但「今年1月底午餐繁忙時段，有一名客人一邊吃麵，一邊看色情片，雖然他戴著耳機，但剛好被我發現。這種完全不顧其他人的行為實在太異常、太惡劣了。」 川田雄一表示，「我雖然沒叫他不要再看，但還是對他說『你難道沒看到告示嗎，請離開』，就請他離開了。」之後原本只是提醒的告示，進一步升級為「禁止邊吃邊用手機」。

川田表示，「那人似是30幾歲的上班族。外表很普通，卻在公眾場所一邊吃飯一邊看那種影片。明明門口和桌邊已有告示，卻不看也不讀。我跟他說『這裡有寫請不要使用手機』，他卻回『是這樣嗎？』其實邊吃邊看手機的人大多都是這種反應，甚至有人把告示牌當作手機架。」 川田表示，其實沒有規定進店後就不能使用手機，也沒禁止用餐前拍照，但是「邊看手機邊吃」會讓用餐變慢，尤其是細麵容易因時間長而失去口感，「身為開店的人，當然希望顧客能在最好狀態下享用拉麵」。

報道指，拉麵店普遍利潤較低，要靠翻桌率維持營運，若食客久坐不離開，也可能影響排隊人潮及拉麵店整體收入。

類似的規矩並非這裡首創。東京拉麵「激戰區」高田馬場的名店「博多拉麵Debuchan(でぶちゃん)高田馬場本店」早在2023年已貼出「請避免邊吃邊用手機」告示。 店主甲斐康太指出，「現在的年輕人就算一起來，也是各自看手機吃飯，明明滿座，卻完全不顧其他人，這種顧客太多了，所以才貼出告示」。但初時客人「反應很大，有人更不再光顧，但(滑手機的人)也沒有完全消失，我現在是半放棄了。」

甲斐康太說，「邊滑手機邊吃」不僅是個人禮儀問題，更牽動整體產業運作。他直言，若長期因為這樣而影響翻桌率，恐對拉麵店這類高流動、低利潤的經營模式造成壓力，「要維持這種模式，要靠顧客的理解及支持」。 「用餐時應否限制客人使用手機」在網上引發熱議。有反對者不滿地抱怨，「吃個拉麵也要被限制，是否過了火」。支持者則認為，「那種態度對於準備食物的人來說是一種失禮」、「與其遇到讓人不舒服的顧客，不如一開始就明確公告禁止」。