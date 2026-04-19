殘酷動物試藥片段曝光 猴子哀號 孕兔塞樽內 實驗室殘酷內幕(有片慎入)

一段由英國實驗室內部流出的秘密影片，引發對藥物動物測試的激烈爭議。畫面顯示，受束縛的長尾獼猴被人員捏開口部，將管子強行插入喉嚨，進行藥物灌餵測試，有動物在過程中掙扎哀號。 《星期日郵報》獲得一名據報是前實驗室員工秘密拍攝的片段，該員工指自己親眼目睹動物承受「極大痛苦」，因良心不安而決定公開內幕。報道指，涉事片段攝於英國兩間由藥廠委託、並受內政部監管的動物測試設施，所有測試均屬合法。相關實驗主要用以評估新藥安全性，作為進入人體臨床試驗前的必要步驟。

存活動物最終均會被安樂死 試驗動物包括長尾獼猴、比格犬、迷你豬及兔子等，涉及的新藥不僅限於重症治療，亦涵蓋止痛藥、降膽固醇藥、胃藥、抗過敏藥、抗生素及抗抑鬱藥等日常藥物。所有在測試中存活的動物，最終均會被安樂死，其遺體須作解剖以進一步研究。

灌餵吸入注射 多種測試方式並用 據報，最常見的動物測試方法為「口腔灌餵」，即在動物被固定的情況下，將橡膠管插入喉嚨，直接把藥物送入胃部。其中長尾獼猴多用於測試肝病及減肥藥物，比格犬則常用於抗炎藥研究。

迷你豬背割8切口試藥 孕兔試藥研對胚胎影響 另外還有吸入測試，研究人員會為比格犬及獼猴戴上面罩，強迫其吸入試驗物質。部分測試則涉靜脈注射，動物在被固定狀態下，接受單次或長時間將試驗藥物直接注入血液中。據報亦有迷你豬被用於測試潰瘍及皮膚感染藥物，研究人員在其背部割下8個切口，並在動物掙扎情況下，每日塗抹藥膏。另有懷孕兔，被用於測試新藥對胚胎存活率及發育的影響。 該名報稱前員工亦指，相關方法曾用於測試精神科及迷幻性的化合物，包括大麻萃取物及含有搖頭丸成分的物質，旨在研究精神科及行為障礙藥物。影片曝光後，動物保護團體促請政府加快淘汰動物實驗的進程，形容畫面「令人震驚」。支持動物測試的團體則指，片段所示屬法律容許下較罕見且嚴重的實驗情況，強調「極端痛苦」並非常態。

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