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國際
出版：2026-Apr-19 18:34
更新：2026-Apr-19 18:34

殘酷動物試藥片段曝光 猴子哀號 孕兔塞樽內 實驗室殘酷內幕(有片慎入)

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用作實驗的猴子被鎖住。(互聯網)

用作實驗的猴子被鎖住。(互聯網)

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一段由英國實驗室內部流出的秘密影片，引發對藥物動物測試的激烈爭議。畫面顯示，受束縛的長尾獼猴被人員捏開口部，將管子強行插入喉嚨，進行藥物灌餵測試，有動物在過程中掙扎哀號。

《星期日郵報》獲得一名據報是前實驗室員工秘密拍攝的片段，該員工指自己親眼目睹動物承受「極大痛苦」，因良心不安而決定公開內幕。報道指，涉事片段攝於英國兩間由藥廠委託、並受內政部監管的動物測試設施，所有測試均屬合法。相關實驗主要用以評估新藥安全性，作為進入人體臨床試驗前的必要步驟。

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存活動物最終均會被安樂死

試驗動物包括長尾獼猴、比格犬、迷你豬及兔子等，涉及的新藥不僅限於重症治療，亦涵蓋止痛藥、降膽固醇藥、胃藥、抗過敏藥、抗生素及抗抑鬱藥等日常藥物。所有在測試中存活的動物，最終均會被安樂死，其遺體須作解剖以進一步研究。

用作實驗的猴子。(互聯網) 試驗動物包括比格犬。(互聯網) 孕兔則被用於測試新藥對胚胎存活率及發育的影響。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 04 19 180527 螢幕擷取畫面 2026 04 19 180513 用作實驗的猴子。(互聯網) 迷你豬被用於測試潰瘍及皮膚感染藥物。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 04 19 180250 用作實驗的猴子被鎖住。(互聯網)

灌餵吸入注射 多種測試方式並用

據報，最常見的動物測試方法為「口腔灌餵」，即在動物被固定的情況下，將橡膠管插入喉嚨，直接把藥物送入胃部。其中長尾獼猴多用於測試肝病及減肥藥物，比格犬則常用於抗炎藥研究。

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迷你豬背割8切口試藥 孕兔試藥研對胚胎影響

另外還有吸入測試，研究人員會為比格犬及獼猴戴上面罩，強迫其吸入試驗物質。部分測試則涉靜脈注射，動物在被固定狀態下，接受單次或長時間將試驗藥物直接注入血液中。據報亦有迷你豬被用於測試潰瘍及皮膚感染藥物，研究人員在其背部割下8個切口，並在動物掙扎情況下，每日塗抹藥膏。另有懷孕兔，被用於測試新藥對胚胎存活率及發育的影響。

該名報稱前員工亦指，相關方法曾用於測試精神科及迷幻性的化合物，包括大麻萃取物及含有搖頭丸成分的物質，旨在研究精神科及行為障礙藥物。影片曝光後，動物保護團體促請政府加快淘汰動物實驗的進程，形容畫面「令人震驚」。支持動物測試的團體則指，片段所示屬法律容許下較罕見且嚴重的實驗情況，強調「極端痛苦」並非常態。

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片段︰

虐待動物法例｜一經定罪可被罰款20萬元及監禁3年（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署）

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