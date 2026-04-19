伊朗局勢｜印度油輪霍爾木茲海峽遭攻擊　錄音曝光怒轟已獲伊朗批准通過(有片)

伊朗與美國在霍爾木茲海峽鬥法令商船無所適從，安全也受威脅。伊朗周六(18日)以美國違反停火協議為由，再度關閉霍爾木茲海峽，當天有兩艘插印度國旗的油輪穿過海峽時遭伊朗炮艇開放，被逼折返。雙方對話錄音曝光，聽到油輪船員不滿他們已獲伊朗批准通行，但仍遭攻擊。事件中無人受傷，油輪也沒有受損。印度召見伊朗大使表達嚴正關切。
根據Tanker Trackers公布的30秒求救錄音，印度油輪Sanmar Herald船員試圖與伊朗海軍溝通，語氣急速地說：「Sepah Navy，Sepah Navy，這是Sanmar Herald，你們已批准我通過，我的名字在名單第2位。你們已批准我通過，現在卻開火，要我掉頭」。
伊朗局勢｜周日再有兩艘油輪折返
伊朗半官方塔斯尼姆通訊社稱，周日(19日)有兩艘油輪在伊朗海軍發出警告後折返，指這是因為美國持續封鎖伊朗的港口。該兩艘油輪分別插著非洲國家博茨瓦納(Botswana)和安哥拉(Angola)國旗，報道形容它們在未經准許下通過霍爾木茲海峽。伊朗因以色列與黎巴嫩達成停火協議，周五(17日)宣布重開霍爾木茲海峽，但不足24小時再關閉，因美國繼續對伊朗海事封鎖，違反了雙方停火協議。據悉，在周五該海峽短暫重開期間，有十多艘油輪把握機會成功通過，當中主要是船齡較大和非西方持有的船隻，包括3艘受制裁油輪。
NEW: Audio from the Indian oil tanker fired on by Iranian Navy in the Strait of Hormuz— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2026
“You gave me clearance to go. My name is second on your list. You are firing now. Let me turn back!” pic.twitter.com/C3nouIPzOJ