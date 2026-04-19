伊朗局勢｜印度油輪霍爾木茲海峽遭攻擊　錄音曝光怒轟已獲伊朗批准通過(有片)

伊朗與美國在霍爾木茲海峽鬥法令商船無所適從，安全也受威脅。伊朗周六(18日)以美國違反停火協議為由，再度關閉霍爾木茲海峽，當天有兩艘插印度國旗的油輪穿過海峽時遭伊朗炮艇開放，被逼折返。雙方對話錄音曝光，聽到油輪船員不滿他們已獲伊朗批准通行，但仍遭攻擊。事件中無人受傷，油輪也沒有受損。印度召見伊朗大使表達嚴正關切。

根據Tanker Trackers公布的30秒求救錄音，印度油輪Sanmar Herald船員試圖與伊朗海軍溝通，語氣急速地說：「Sepah Navy，Sepah Navy，這是Sanmar Herald，你們已批准我通過，我的名字在名單第2位。你們已批准我通過，現在卻開火，要我掉頭」。