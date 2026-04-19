京都11歲男童被殺案 繼父曾用手機搜尋「如何棄屍」 疑在車內或公廁殺人

日本京都府南丹市11歲男童安達結希被殺案，日媒報道，警方透過手機分析發現，繼父安達優季曾搜尋「如何遺棄屍體」，但是在案發前有預謀、還是如他供稱一時衝動殺人後才搜尋，仍有待進一步釐清。 集英社報道，京都府警方周六(18日)到男童住所至小學途中的一處公廁搜證，研判男童失蹤的3月23日當日，繼父安達優季開車送男童返學途中，可能在公廁停留。 經警方調查，3月23日，男童早上在家吃早餐，安達優季平時不會載送男童返學，但當日卻主動提出要開車送男童上學。然而，學校附近閉路電視雖然拍到他駕駛的黑色私家車，但男童卻沒到校。當天上午，安達優季返家，接載男童母親後，再度前往學校。接近中午，校方聯絡男童母親，稱男童未到校，安達優季隨後報警。男童坐上繼父的黑色私家車前往學校後便失蹤，途中經過的一處公廁被列為調查重點。

附近居民受訪稱，「當地人很少會用那個公廁，大多是遊客使用。白天的車流算多，但晚上幾乎沒人會注意」。警方推測，男童遺體4月13日在南丹市山區被發現之前，曾被轉移至多處地點，該公廁可能是其中之一。 男童失蹤當日上午，安達優季載走男童後沒有把他送到學校，因此如果他的供詞屬實，可能就是在送上學、或從學校返家途中把男童殺害，地點可能在車內或公廁。 報道指，警方雖然透過手機分析安達優季的行蹤，但現在才往公廁調查，顯示手機數據可能未能顯示他到過公廁，也有可能是在安達供述後才把公廁列為調查目標。

NHK等報道，手機分析發現，在男童失蹤當時，安達優季曾搜尋「如何棄屍」。若他在案發前搜尋，便可能有預謀殺人；若在犯案之後，則較可能是臨時萌生殺人念頭。驗屍報告僅能將男童死亡時間判定為「3月下旬」，而據報安達優季對警方供稱，因一時衝動將男童勒死。 報道指，男童失蹤後，安達優季除了報警，亦曾派發尋人傳單，試圖讓人覺得他擔心孩子，藉此逃避警方調查，但他這些行為過於著跡，讓人感到奇怪。 一名洋菓子店店主憶述，3月31日，安達優季曾拿傳單到他店裡拜託張貼，「他只是把傳單往前一遞，說『大家應該都知道了，可以幫忙貼一下嗎』，放下就走。他沒有說自己是誰，我妻子覺得不對勁，就留住他問『貼在店內還是店外好？』他只說『哪裡都可以』。這種態度真的很不自然。他很冷淡、沒甚麼表情，似是想趕快離開」。

安達優季原姓山本，與男童母親再婚後、入贅改姓安達，並與妻子家人同住。熟識安達家的居民表示：「男童母親再婚時，有向親戚介紹過他。聽說他沒好好的打招呼，給人的印象很差。親戚還說『怎會跟這種平庸的男人結婚』。」