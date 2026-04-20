霍爾木茲海峽續成「人質」 特朗普︰談判團周一重返巴基斯坦

雙方首輪談判同意的14日停火期周三屆滿，截至昨日霍爾木茲海峽海面上大批船隻仍滯留。在以色列及黎巴嫩同意臨時停火後，伊朗上周五宣布重新開放海峽，但不足一日即指美方違反停火協議、沒有解除對伊朗港口及船隻的海上封鎖，宣布重新「封海」。伊朗國營電視台報道，伊朗海軍曾向兩艘印度商船開火，商船其後折返。印度外交部已傳召伊朗大使抗議。

斥伊向商船開火 「完全違反停火協議」

特朗普見記者時稱，德黑蘭無法再用封鎖海峽要脅美國。他其後發文指談判代表將返回巴基斯坦，並指美方提出非常公平合理的協議，希望伊朗接受，否則美國將摧毀伊朗每一間發電廠及每一條橋，並警告「不會再有好人」。他指伊朗向商船開火「完全違反停火協議」，又諷刺伊朗再次封鎖海峽的決定「奇怪」，因美方「已封鎖了它」。《華爾街日報》引述美方消息稱，美軍擬於未來數日擴大封鎖行動至國際水域，授權海軍登上與伊朗有關的運油輪和商船調查及扣押，加強對伊朗的經濟壓力。