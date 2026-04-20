伊朗局勢｜美軍開火攔截伊朗貨船　特朗普：炸開一個洞已被扣押(有片)

美伊雙方經過連日各自封鎖霍爾木茲海峽，伊朗重新開放海峽後不足一天，於17日指美方違反停火協議再度「封海」，就在美國準備派代表團再與伊朗談判之際，美軍在阿曼灣向一艘被指企圖突破美軍海上封鎖的伊朗貨船開火。美國總統特朗普周日(19日)證實事件，並指涉事貨輪被炸開一個窿，已被扣押。伊朗軍方則指美國是違反停火協議並進行海上搶掠。

特朗普19日在自家社交平台Truth Social表示，一艘懸掛伊朗國旗的貨船「TOUSKA」號，長近900英尺、重量幾乎與一艘航空母艦相當的巨型貨輪，因不服從美方停航警告，試圖突破美軍海上封鎖，美國海軍飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號」(USS Spruance, DDG-111) 在阿曼灣攔截期間有發出正式警告要求停船，但伊朗船員拒絕聽從指令，「因此我方海軍艦艇直接採取行動，在發動機艙炸開一個洞，迫使其停止航行。」特朗普又提到，「TOUSKA」過往有非法活動紀錄，名列美國財政部的制裁名單中，美國海軍陸戰隊已完全接管這艘船隻，完全掌握該船的控制權，目前正在清查船上的載運物資。中央司令部說，在長達6個小時的對峙期間，這艘船在美軍多次警告後仍拒絕服從美軍指令，美軍在命令這艘貨船的船員撤離其引擎艙後開火，導致其無法前行，之後將其扣押。