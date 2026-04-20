美國路易斯安那州8兒童被槍殺　其中7人為疑兇子女(有片)

美國路易斯安那州周日(19日)發生嚴重的倫常血案，造成至少8名年齡介乎1歲至14歲的兒童死亡，另外有3人受傷。行兇槍手是當中7名兒童的父親，已被警方擊斃，警方相信行兇動機涉及家暴糾紛。
路易斯安那州什里夫波特市(Shreveport)警方表示，事發於18日晚上，案發現場涉及3處地點。事發時，30歲男槍手Shamar Elkins與妻子發生家庭糾紛，男子向妻子開槍，之後到另一楝房屋，槍殺多名兒童及槍傷妻子的姐姐。警員趕到現場時，發現共有10人中彈倒地。
據報13歲男孩屋頂跳下逃生
警方又指，8名年齡介乎1歲至14歲的兒童死亡，當中7名兒童為槍手與妻子的子女，餘下一名兒童為妻子姐姐的孩子。槍手妻子和其姐姐受傷獲救，後者情況危殆。美國有線電視新聞網(CNN)則報道，一名13歲的男孩從屋頂跳下，雖然身上多處骨折，但預料能康復。警方續指，犯案後偷走附近一輛汽車逃走，在追捕期間被警員開槍擊斃，當局正調查其行兇動機。網上影片顯示，懷疑是Shamar Elkins逃避警方追捕的影片。
WATCH: Shreveport suspect Shamar Elkins running from a home; 8 children were killed and 2 injured, suspect later shot and killed by police. pic.twitter.com/KD9abfVRa5— Resist Wire (@ResistWire) April 19, 2026