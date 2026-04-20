美國路易斯安那州8兒童被槍殺　其中7人為疑兇子女(有片)

美國路易斯安那州周日(19日)發生嚴重的倫常血案，造成至少8名年齡介乎1歲至14歲的兒童死亡，另外有3人受傷。行兇槍手是當中7名兒童的父親，已被警方擊斃，警方相信行兇動機涉及家暴糾紛。

路易斯安那州什里夫波特市(Shreveport)警方表示，事發於18日晚上，案發現場涉及3處地點。事發時，30歲男槍手Shamar Elkins與妻子發生家庭糾紛，男子向妻子開槍，之後到另一楝房屋，槍殺多名兒童及槍傷妻子的姐姐。警員趕到現場時，發現共有10人中彈倒地。