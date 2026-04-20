法國影后Nathalie Baye病逝　終年77歲　曾演狄卡比奧母親

法國殿堂級女星Nathalie Baye於17日在巴黎家中離世，終年77歲。她的女兒Laura Smet在18日證實，她因「路易氏體失智症」(Lewy body dementia)併發症，於家中離世。「路易氏體失智症」症狀結合了阿茲海默症與柏金遜症的特徵，會嚴重影響情緒、動運能力，甚至產生幻覺。

曾拍史提芬史匹堡電影 演狄卡比奧母親

Nathalie Baye 1948年出生於法國諾曼底一個藝術家庭，1973年，她憑藉《美國之夜》(La Nuit Américaine / Day for Night)嶄露頭角，在半個世紀的演藝生涯中，共出演約80部電影，曾4度榮獲素有「法國奧斯卡」之稱的法國凱撒電影獎(César Awards)殊榮，包括2座影后及2次最佳女配角獎，成為法國影壇殿堂級女星之一。Nathalie事業在生涯後期迎來高峰，曾接連演出多個國際矚目的角色，包括在史提芬史匹堡(Steven Spielberg)於2002年執導電影《捉智雙雄》(Catch Me if You Can)中飾演李安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的母親。還在2022年英美合拍歷史劇情片《唐頓莊園：全新世代》(Downton Abbey: A New Era)中飾演法國貴族。