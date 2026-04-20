馬戲團老虎跳出圍網走入觀眾席　專家籲冷靜坐著別嚇牠(有片)

俄羅斯一個馬戲團在表演期間發生驚險事件，一隻老虎跳出圍網走入觀眾席，引發恐慌，事發影片在網上瘋傳，顯示這隻猛獸在驚恐的人群中徘徊，令大批網民關注馬戲團安全。

綜合報道，事發於周日(19日)，羅斯托夫一個馬戲團正進行猛獸表演，當時圍網內馴獸師正操縱3隻老虎，部分圍網突然下降，嚇壞3隻老虎，其中一隻老虎由台上跨過圍網跳到觀眾席上，人群隨即傳出驚恐的尖叫聲，加上圍網又突然升起，嚇得在圍網內的兩隻老虎慌張地竄來竄去。馬戲團隨即呼籲大家保持冷靜待在座位上，切勿恐慌，以免驚嚇到老虎，並安排觀眾陸續疏散。