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國際
出版：2026-Apr-20 14:15
更新：2026-Apr-20 14:15

馬戲團老虎跳出圍網走入觀眾席　專家籲冷靜坐著別嚇牠(有片)

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馬戲團老虎跳出圍網走入觀眾席，專家籲冷靜坐著別嚇牠。(X)

馬戲團老虎跳出圍網走入觀眾席，專家籲冷靜坐著別嚇牠。(X)

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俄羅斯一個馬戲團在表演期間發生驚險事件，一隻老虎跳出圍網走入觀眾席，引發恐慌，事發影片在網上瘋傳，顯示這隻猛獸在驚恐的人群中徘徊，令大批網民關注馬戲團安全。

綜合報道，事發於周日(19)，羅斯托夫一個馬戲團正進行猛獸表演，當時圍網內馴獸師正操縱3隻老虎，部分圍網突然下降，嚇壞3隻老虎，其中一隻老虎由台上跨過圍網跳到觀眾席上，人群隨即傳出驚恐的尖叫聲，加上圍網又突然升起，嚇得在圍網內的兩隻老虎慌張地竄來竄去。馬戲團隨即呼籲大家保持冷靜待在座位上，切勿恐慌，以免驚嚇到老虎，並安排觀眾陸續疏散。

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當時圍網內馴獸師正操縱3隻老虎。(X) 部分圍網突然下降，嚇壞3隻老虎。(X) 其中一隻老虎由台上跨過圍網跳到觀眾席上。(X) 其中一隻老虎由台上跨過圍網跳到觀眾席上。(X) 逃出圍網外的老虎在觀眾席遊蕩。(X) 逃出圍網外的老虎在觀眾席遊蕩。(X) 不少觀眾被嚇得慌忙走避，有家長緊緊地抱著孩子，亦有部分人似乎故作氣定神閒。(X) 不少觀眾被嚇得慌忙走避，有家長緊緊地抱著孩子，亦有部分人似乎故作氣定神閒。(X) 其後有馴獸師上前給老虎戴上項圈，把牠拖回圍網內。(X)

網民：關閉所有馬戲團 就不會再發生

另一影片顯示，逃出圍網外的老虎在觀眾席遊蕩，不少觀眾被嚇得慌忙走避，有家長緊緊地抱著孩子，亦有部分人似乎故作氣定神閒，繼續留在座位上。其後有馴獸師上前給老虎戴上項圈，把牠拖回圍網內。馬戲團團長表示：「不是說(老虎)對觀眾完全沒有威脅，但這些老虎是馴服的，也就是說它們像馴服的動物一樣接受過訓練。」事件中無人傷亡，涉事部門已介入調查。

影片曝光後引起俄羅斯網民議論：「老虎竟然沒有傷到人，真是個奇蹟」、「亦有不少人呼籲關閉以動物為娛樂表演對象的馬戲團：「關閉所有馬戲團，你會發現這種事不會再發生了」、「禁止這些表演。這根本不是甚麼光鮮亮麗的事，這是虐待動物」。

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