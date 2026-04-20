為救2000隻比高犬　千人闖實驗設施遭催淚彈及橡膠子彈等驅趕(有片)

美國威斯康辛州的一個動物實驗設施，周六(18日)突然遭大約1,000名動物保護人士闖入，他們不顧一切翻越圍欄，目的是希望帶走在實驗設施內大約2,000隻準備被用來做實驗的比高犬(Beagle)。警方隨後發射催淚氣體、胡椒噴霧與橡膠子彈驅趕，並逮捕多名衝擊者。

綜合報道，事發於18日，動物保護組職「Coalition to Save the Ridglan Dogs」指控，位於美國中西部、威斯康辛州首府麥迪遜西側的「瑞格蘭農場」(Ridglan Farms)動物實驗設施對犬隻進行實驗，支持者翻越圍欄進入場區，試圖將動物帶離現場。網上影片顯示，大批群眾翻越圍欄後向建築入口推進，與全副武裝的警察發生推擠。警方在過程中多次發射催淚瓦斯，並動用橡膠子彈阻止人群進入核心區域。報道指，多人因未經許可進入場區遭到逮捕，部分人亦因催淚氣體感到不適，並因推撞而受傷。警方表示，相關行為已構成非法入侵，將對涉案人員進行起訴。報道指，抗議群眾最終未能進入建築物內部，設施目前已恢復封鎖狀態。相關設施單位強調，設施內的所有研究均符合法規，事件後續處理仍待進一步說明。