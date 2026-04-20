巴黎發現二戰炸彈　數千人緊急撤離後成功引爆（有片）

為確保安全，當局設立約450米至近1公里不等的警戒區，並動員約800名警力封鎖現場，要求範圍內居民全面撤離，部分區域的人則被要求留在室內避免外出。

事件發生於巴黎近郊的科隆布（Colombes），這枚二戰炸彈於4月10日由建築工人發現。由於先前拆除引信的嘗試失敗，專家評估風險極高，決定改採爆破方式處理。

法國巴黎西北郊區近日發現一枚二戰時期遺留的未爆炸彈，當局因無法安全拆除引信，最終採取控制引爆方式處理，並緊急疏散數千名居民，現場一度高度戒備。

爆破於下午約3時進行，炸彈被安置於約2米深的防護坑中引爆。官方表示，行動順利完成，撤離令及後亦解除。

當局同時設置臨時安置中心，協助撤離居民與需要醫療照護的弱勢族群。地方官員指出，此次任務風險高、準備過程複雜，是一次「高度危險」的處理行動。

專家指出，類似二戰遺留未爆彈在歐洲仍時有發現，尤其在都市建設或施工過程中最為常見，至今仍對公共安全構成潛在威脅。

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