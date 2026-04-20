日本岩手地震再調升至7.7級　料一星期或有同等級地震（更新）

【18:00更新】日本氣象廳其後再次修訂地震級別至7.7級。總務省消防廳公布，對北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣及福島縣，82,811戶共171,957人，發出第4級的避難警告。在同日傍晚6時44分，在和歌山縣的紀伊水道內，亦發生黎克特制4.3級的地震，震源深度20公里，未有海嘯警報。氣象廳決定，發出「北海道、三陸地區沿岸後續地震注意情報」，是自去年12月之後再次發出相關警告，呼籲北海道至千葉縣沿岸有關地區的政府做好防災措施。根據有關情報，指在北海道的根室地區沿岸至三陸沿岸對出的太平洋海底，發生黎克特制8級以上的地震機會較以往為高。同時又提醒，可能第2及第3波的海嘯會更高。

另外在岩手縣的盛岡市，有一名80多歲的老翁地震時於家裡跌倒，僅受輕傷但仍需要送院治療，青森縣的東北町亦有一名20多歲女性跌倒頭部受傷。JR東日本公布，東北新幹線東京至八戶的服務在晚上8時半恢復，而八戶至新青森仍然暫停，原因是海嘯警報仍然持續，未知到八戶至七戶十和田的鐵路會否受到影響。內閣官房長官木原稔就表示，目前受地震影響在東北地方有至少100戶停電，並已在進行復修工作。

岩手縣錄近80厘米海嘯 【17:00更新】氣象廳下午舉行緊急記者會，表示預計在未來一個星期，仍會有同規模的地震發生，呼籲公眾要小心更強的地震出現。而氣象廳將地震強度修訂為黎克特制7.5級，當地下午5時21分在岩手縣的久慈港，錄得的海嘯近80厘米。而北海道浦河錄得0.2米、青森縣八戶港錄得0.3米海嘯。日本首相高市早苗已在首相官邸設立聯絡辦公室掌握地震狀況，日本海上自衛隊已派出直升機及巡邏船收集地震的消息。

日本東北電力在網站公布，岩手縣平泉町有約200戶停電，不過之後指停電狀況已經解決。而該公司位於宮城縣的女川核電廠以及青森的東通核電廠，還有東京電力的福島第一及第二核電廠，新潟縣的柏崎刈羽核電廠表示未有異常情況。

日本岩手縣今日（20日）發生黎克特制7.4級的地震，當局已發出海嘯警告。當中預計岩手及北海道沿岸，可能出現3米高的海嘯。在當地時間下午5時21分，首波海嘯抵達宮古市沿岸，高度為40厘米並持續上升。 日本媒體報道，今日下午4時53分距離岩手縣中部的宮古市以東100公里的外海，發生黎克特制達7.4級的地震，震源深度10公里。氣象廳隨即發出海嘯警告，呼籲撤離到地勢較高的地方或安全地點。同時，不要到地勢較低處。當局預計在當地下午5時後抵達北海道、青森縣及岩手縣的沿岸，當中預計高度可達3米。

日本JR東海宣布，因應地震發生，東京至靜岡縣的東海道新幹線一度停駛，至下午5時07分恢復；JR東日本亦宣布，受地震影響東北新幹線東京至新青森的往來暫停，秋田新幹線全線停駛，其他路線包括東北本線、常磐線、奧羽本線及羽越本線部份停駛。地震遠至東京都感受到輕微的震動，而青森及岩手縣都感受到強震，當中以青森感受最強。