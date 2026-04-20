伊朗局勢｜美國海軍陸戰隊「空降」伊朗商船一刻曝光 (有片)

美軍周日扣押伊朗貨櫃船「TOUSKA」號，雙方在霍爾木茲海峽對戰白熱化。美國中央司令部在社交網「X」公開海軍陸戰隊於夜間空降貨船一刻。片段可見，美軍直升機在空中盤旋，以及海軍陸戰隊員游繩而下到貨船上。 伊朗局勢｜與伊朗商船對峙6小時 中央司令部在帖文稱，海軍陸戰隊員乘坐直升機從兩棲攻擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)出發，越過阿拉伯海上空並登陸和押扣TOUSKA號。中央司令部指，於4月19日，導彈驅逐艦「斯普魯恩斯」號(USS Spruance)在6小時內多次向TOUSKA號發出警告，但對方未有遵從。斯普魯恩斯號發炮導致對方的推進系統失去動力後，海軍陸戰隊以游繩方式登上這艘掛有伊朗旗的船隻。

伊朗局勢｜伊朗：按照聯合國定義屬侵略行為 美國總統特朗普率先在社交網公布，美軍導彈驅逐艦在阿曼灣攔截TOUSKA號，並擊穿機艙，迫使其停下。伊朗官媒隨即否認，指部署在阿曼海周邊海域的美軍周日向一艘伊朗商船開火，企圖迫使後者返回伊朗領海。伊朗革命衛隊海軍及時趕到現場，迅速支援這艘伊朗商船，美軍被迫撤退，逃離這一海域。事發後一天，伊朗外交部發言人巴加埃周一(20日)說，美國封鎖伊朗海上航線，以及襲擊伊朗商船，這些行為顯然符合聯合國定義的「侵略行為」，加劇了伊朗人民對美國意圖的懷疑。

伊朗局勢｜美伊第二輪談判或受阻 伊朗議會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲在卡塔爾半島電視台周日播放的訪問中表示，伊朗已決定繼續與美國進行談判，並劃定談判紅線。不過，伊朗外交部發言人巴加埃隨後表示，目前暫無與美國進行第二輪談判的計劃。阿齊茲在訪問中稱，決定與美國繼續談判，但「並不意味著不惜一切代價進行談判」，也不意味著接受「對方採取的任何做法」。伊朗已劃定紅線，這些紅線「必須得到遵守」。他又表示，經過進一步評估，談判「或許就在今天或明天」進行，但要取決於伊朗能否從美方收到積極訊號。

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026