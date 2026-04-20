騙案｜馬來西亞破獲跨國詐騙集團　11名疑犯來自中越日等地

馬來西亞檳城警方上周破獲一個跨國網路詐騙集團，搗破詐騙中心及逮捕11名男女疑犯。一旦罪名成立，他們將面臨最高10年的刑期，還可能被處以鞭刑。
根據《星洲日報》，檳城州總警長拿督Azizee Ismail表示，警方商業罪案調查組於4月17日突擊搜查，成功瓦解該詐騙集團位於雙溪里蒙（Sungai Nibong）的據點。
最高判刑或坐監10年
警方指，被捕的11名疑犯年齡介於21至56歲，其中包括5名中國籍男子、2名越南籍男子、1名越南籍女子、1名日本籍男子與2名馬來西亞男子。警方調查發現，疑犯涉嫌在中心內假扮「客服人員」，透過開設假Facebook帳戶行騙。
Ismail指出，該詐騙集團自今年4月初開始活躍，專門詐騙中國、日本和越南等地的人。警方查獲了12部手機、1部路由器、2套房屋鑰匙、1張電費帳單、1部平板電腦、1部手機電腦及充電器、3個滑鼠、1本筆記、2個螢幕、2部電腦主機、2個鍵盤和1個網路交換器等裝置。
有機會被判鞭刑
警方已將11名疑犯延長扣留，並根據該國《刑事法典》中的「詐騙罪」展開偵查。若罪名成立，涉案者將面臨1年至10年的監禁刑期，並可能被判處鞭刑和罰款。警方也同時呼籲市民拒絕接聽陌生來電或點擊可疑連結，避免受害。
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