騙案｜馬來西亞破獲跨國詐騙集團　11名疑犯來自中越日等地

馬來西亞檳城警方上周破獲一個跨國網路詐騙集團，搗破詐騙中心及逮捕11名男女疑犯。一旦罪名成立，他們將面臨最高10年的刑期，還可能被處以鞭刑。

根據《星洲日報》，檳城州總警長拿督Azizee Ismail表示，警方商業罪案調查組於4月17日突擊搜查，成功瓦解該詐騙集團位於雙溪里蒙（Sungai Nibong）的據點。

最高判刑或坐監10年

警方指，被捕的11名疑犯年齡介於21至56歲，其中包括5名中國籍男子、2名越南籍男子、1名越南籍女子、1名日本籍男子與2名馬來西亞男子。警方調查發現，疑犯涉嫌在中心內假扮「客服人員」，透過開設假Facebook帳戶行騙。