京都11歲男童遇害案件　繼父失蹤未獲通知已報警

日本11歲男童安達結希的遇害案，警方公布更多調查資料。其中警察指出，疑兇的繼父安達優季在獲得學校通知男童未有上學前，已向當局稱自己孩子失蹤。另外根據警察調查，安達優季在報稱男童失蹤當日，就使用手機搜尋遺棄屍體的方法，加上在警察調查的公廁附近，有人指在當日上午見到一架類似安達優季使用的汽車出波，很可能就是男童在從家前往學校途中遇害。
這宗轟動日本的男童遇害案件，日本媒體報道警察方面發現，安達優季其實早在學校於3月23日的上午11時45分左右，通知結希母親男童未有上學前，安達優季早已向當局報案，稱兒子失蹤，而非在學校通報後才報警。警察又表示，從安達優季的手機紀錄中，發現他在同日利用手機搜查「將屍體遺棄的方法」。警察指，雖然從安達優季提供的駕駛記錄曾被刪去，不過仍檢查到其坐駕的行駛路徑，相信他有到達過一些棄屍地點。
疑兩度驅車前往事發公廁
至於警察在周末開始，搜查距離安達結希住所附近一條路邊的公廁。據日本媒體報道，在公廁附近一處的閉路電視，在3月23日上午約7時35分拍到一架疑似安達優季的黑色坐駕。該處與安達結希入讀的小學有25分鐘左右的車程，與安達優季早前自稱在上午8時將男童送到學校停車場的時間吻合。在8時30分之後，閉路電視又再拍到疑似安達優季的車輛重回現場。
另外日本媒體報道，安達優季是將自己的姓氏變而入贅安達母親的家，在結希上學時，曾稱安達優季是「怪叔叔」，不過當時未有被察覺。據報道指在事發後，家屬也曾懷疑安達優季。而據安達家的熟人透露，結希平常是由母親送上校車返學，但事故中卻由繼父代為接載，情況不尋常。