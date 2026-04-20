東京的士今日起「加價」 起錶不變惟跳錶距離縮短｜日本旅遊

到日本東京旅遊要注意，部分地區的士加價！從今日(20日)起，「東京23區」、武藏野市和三鷹市的士收費雖然起錶收費不變，但跳錶和其他收費將增加。
東京的士加價｜中長途車程加幅約10%
報道指，的士起錶維持在500日圓(約25港元)，但起錶至第一次跳錶的距離由1.096公里縮短至1公里，減少約100米。而跳錶收費也上調，由每255米增加100日圓(約5港元)，變成每232米收100日圓，行駛距離縮短了約20米。另外，若時速低於10公里時，加價時間從1分35秒縮短至1分25秒。若搭乘中長途距離，新制車費預計將較舊制增加約10%。
例如從東京車站到日本橋(約1公里)，的士收費將維持原本的起錶500日圓。但若從東京車站到台場車程約10公里，車費由加價前的4,000日圓(約197港元)增至4,400日圓(約217港元)，相差20港元。
日本旅遊｜的士加價逐步擴至全日本各地
這是東京23區自2022年11月以來首次提高的士收費。業界人士稱，去年7月起已開始計劃加價方案，因全球能源價格高企導致燃油成本激增，以及為了解決司機短缺問題，希望增加薪酬吸引司機入行。事實上，今次車費調整已由東京市中心擴散至全國。自上月起，多摩地區、鄰近的埼玉縣、千葉縣，甚至東北的山形縣都已陸續實施新的士收費。隨著20日東京核心區正式跟進，全日本的士營運成本轉嫁到消費者的趨勢已成定局。