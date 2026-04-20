東京的士今日起「加價」 起錶不變惟跳錶距離縮短｜日本旅遊

到日本東京旅遊要注意，部分地區的士加價！從今日(20日)起，「東京23區」、武藏野市和三鷹市的士收費雖然起錶收費不變，但跳錶和其他收費將增加。

東京的士加價｜中長途車程加幅約10%

報道指，的士起錶維持在500日圓(約25港元)，但起錶至第一次跳錶的距離由1.096公里縮短至1公里，減少約100米。而跳錶收費也上調，由每255米增加100日圓(約5港元)，變成每232米收100日圓，行駛距離縮短了約20米。另外，若時速低於10公里時，加價時間從1分35秒縮短至1分25秒。若搭乘中長途距離，新制車費預計將較舊制增加約10%。