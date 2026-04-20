美國加勒比海再攻擊疑毒品走私船　最少3人死亡

美軍在公布，在周日（19日）於加勒比海再次執行打擊毒品偷運的行動，攻擊了一艘疑為走私毒品的船隻，造成3人死亡。

美國總統特朗普（Donald Trump）自去年9月在拉丁美洲執行打擊販毒，攻擊疑為販耘的船隻，並已造成181人死亡。即使美國仍在面對與伊朗的戰爭，但美國未有停止相關行動。

據美國南方司令部指，在星期日的最新一次攻擊，目標是已知在走私路線上的毒販。在社交平台X，南方司令部發布了一段影片，顯示一艘船在水面上行駛，隨後發生劇烈爆炸，船隻瞬間被火焰吞噬。特朗普稱美國正與拉丁美洲的販毒集團進行「武裝衝突」，並辯稱這些襲擊是必要的升級措施，以阻止毒品流入美國。