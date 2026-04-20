美國路州狠父槍殺8兒童包括7子女 年齡介乎1至14歲

8兒童遭槍殺現場，當中7人是槍手的子女。(路透社)

美國路易斯安那州發生一宗駭人倫常慘劇，一名父親槍殺8名兒童，包括7名子女；他們年齡介乎1至14歲，分別為3男5女。另一名兒童跳屋頂逃生受傷送院，還有兩名女子中槍情況嚴重，其中一人為該槍手的妻子，兩人正辦理離婚手續。

事發在當地周日清晨5時左右，現場為路州城市Shreveport一住宅區。31歲槍手Shamar Elkins先後在兩處地方開槍，先槍傷一名女子後，再到一層高的寓所槍殺孩童，之後駕駛偷來的汽車逃走，並於警方追捕期間遭擊斃。警方稱，相信Elkins單獨行兇，暫未知動機。