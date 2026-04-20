美國路州狠父槍殺8兒童包括7子女 年齡介乎1至14歲

美國路易斯安那州發生一宗駭人倫常慘劇，一名父親槍殺8名兒童，包括7名子女；他們年齡介乎1至14歲，分別為3男5女。另一名兒童跳屋頂逃生受傷送院，還有兩名女子中槍情況嚴重，其中一人為該槍手的妻子，兩人正辦理離婚手續。
事發在當地周日清晨5時左右，現場為路州城市Shreveport一住宅區。31歲槍手Shamar Elkins先後在兩處地方開槍，先槍傷一名女子後，再到一層高的寓所槍殺孩童，之後駕駛偷來的汽車逃走，並於警方追捕期間遭擊斃。警方稱，相信Elkins單獨行兇，暫未知動機。
與妻子鬧離婚上庭前開殺戒
鄰居對慘劇表示震驚，一名71歲老翁稱在那裡居住了數十年，從未發生過這樣的事。據悉，其中一名受害人成功逃脫後，跑向鄰居求救報警。Elkins妻子的兄弟稱，他對於妻子要求離婚感到不開心，兩人爭吵過後，他思想開始失常。一名表親稱，Elkins與妻子的離婚官司周一開庭，豈料發生此慘劇，「他謀殺了自己的孩子……槍傷妻子」。她形容那些孩子性格開朗和善良，並指7名子女中，4人是Elkins與妻子所出，另3名孩子是與另一女子所生，所有孩子住在一起。
警方在記者會上稱，警員在清晨6時前趕抵現場，發現孩子的遺體，並將案件列作家庭問題。報道指，其中一名孩子遺體在屋頂發現，相信他嘗試逃命但倒下來。另有孩子試圖從屋子後門逃走時遇害。